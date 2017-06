Jestetten Jestetten soll nun auch mit LTE versorgt werden

Jestetten soll nun auch mit LTE, dem Breitbandnetz für den Mobilfunk, ausgestattet werden.

Im Jestetter Zipfel soll die Versorgung mit mobilem Breitband (LTE) verbessert werden. Darüber informierte Frank-Peter Käßler von der Deutschen Telekom in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bislang ist eine sinnvolle Nutzung der mobilen Netze in der Grenzregion kaum möglich, da es Überschneidungen mit schweizerischen Frequenzen gibt. Allerdings gewinnt der Mobilfunk eine zunehmend große Bedeutung. Hier nannte Käßler beispielsweise das intelligente Haus (Smart Home) oder autonomes Fahren.

"Schon jetzt nimmt die mobile Datenmenge Jahr für Jahr in einem exponentiellen Ausmaß zu", erklärte Käßler dem interessiert folgenden Gemeinderat. "Und hier müssen die Netzbetreiber handeln", fuhr er fort. Schon jetzt gebe es rund 157 Millionen Mobilfunk-SIM-Karten, was bedeutet, dass ein Bundesbürger durchschnittlich etwa zwei Mobilfunkgeräte im Einsatz hat. In Jestetten ist das mobile Senden von Daten eine langwierige, manchmal unmögliche, jedenfalls immer akkuzehrende Angelegenheit. WLAN-Hotspots, wie beispielsweise am Rathaus, sind da nur eine Notlösung. Eine deutliche Verbesserung ist nach Ansicht des Gemeinderats in jedem Fall mehr als überfällig. Doch bisher scheiterte jeder Versuch an den Rahmenbedingungen.

Nun wurde allerdings ein Durchbruch erzielt. Vor zwei Monaten konnten sich die zuständigen Stellen über die Verteilung der Frequenzen mit der Schweiz einigen, was zur Folge hat, dass es in Zukunft auch eine LTE-Versorgung in Jestetten geben wird. Auf dem Sendemast auf der Löhr sowie auf dem Lottstetter Blitzberg wird eine entsprechende Infrastruktur geschaffen, die im Frühjahr 2018 betriebsbereit sein soll. Käßler zeigte eine Übersichtskarte der Gemeinde, auf der die zukünftige Versorgung zu erkennen war. Lothar Altenburger (CDU) gab zu bedenken, dass der Bereich um die Kläranlage und entlang des Rheins weiterhin im Funkschatten liege.

Käßler erklärte, dass es zunächst nur ein Anfang sei und dass selbstverständlich nachjustiert werden müsse. Bürgermeisterin Ira Sattler zeigte sich erfreut, dass bald eine deutliche Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Jestetten eintreten wird. Allerdings werde es, vor allem im östlichen Teil Jestettens, noch Defizite geben. "Hier werden wir uns vermutlich zu gegebener Zeit über einen zusätzlichen Mobilfunkmasten unterhalten müssen, um eine optimale Versorgung für ganz Jestetten zu gewährleisten."