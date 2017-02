Jestetten Jestetten kann nur wenig gegen Müll bei Discountern machen

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung monieren mehrere Gemeinderäte das Unratproblem bei Kik und Tedi in Jestetten. Das Problem dabei ist: Eine Lösung scheint schwierig, da das Grundstück in privatem Besitz ist.

Jestetten (rig) Die Zustände rund um die Discounter Kik und Tedi in Jestetten waren einmal mehr Thema im Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung kritisierten die Gemeinderäte die zunehmend größere Müllhalde, die dort entstehe. Raimund Hartmann (Grüne) sprach von einem Armutszeugnis und einer Schweinerei. "Jedes kleine Geschäft würde genötigt, in einem solchen Fall Ordnung zu schaffen", vermutete Hartmann. Doch offenbar gebe es im Fall Kik keine Handhabe, die Müllablagerungen entlang der Parkplätze und Pflanzenrabatten beseitigen zu lassen.

"Sie sprechen mir aus der Seele", konstatierte Bürgermeisterin Ira Sattler, "aber das Gelände ist in privatem Besitz und hier haben wir keine rechtliche Handhabe." Die Bürgermeisterin verwies auf dem Umstand, dass selbst die Mitarbeiter des Unternehmens sich über die Müllablagerungen echauffierten, doch nichts dagegen tun könnten.

Lotti Herrmann (Freie Wähler) meinte, dass dieses Anwesen in der Ortsmitte kein Schmuckstück sei. "Das ist ganz schlimm", meinte die Gemeinderätin aus Altenburg. Tatsächlich finden sich um den Markt jede Menge Müll, von Plastik über Kartonage und Papier. Teilweise werden die gekauften Produkte aus der Verpackung genommen und am Parkplatz entsorgt. Manche Kunden bringen sogar Müll mit, der dort abgeladen wird, wusste ein Gemeinderat zu berichten. "Wir weisen die Märkte immer wieder auf den Müll hin, aber der Erfolg ist bislang eher zweifelhaft", gab die Bürgermeisterin zu Protokoll. Dass die Pflanzenrabatten im Sommer von Unkraut überwuchert werden, musste hierbei nicht explizit erwähnt werden.