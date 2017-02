Jestetten Jestetten feiert bunt die Fasnacht

Auch in der grenznahen Gemeinde am Rhein hat die Obrigkeit keine Chancen gegen die Narrenübermacht.

Bei herrlichem Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen und blauem Himmel trafen so viele Narren wie schon lange nicht mehr am Platz vor dem Rathaus ein und warteten darauf, dass die Bürgermeisterin (in wunderschönen Pilzkostüm) den Rathausschlüssel abgab und die Narrengabel gestellt wurde. Während die Schlüsselübergabe rasch von statten ging, gestaltete sich das Aufstellen der Gabel langwierig und mit einigen Hindernissen. Dass niemand zu Schaden kam, grenzte an ein Wunder.

In ausgelassener Stimmung tanzten Düüfel, Üüle und Rebwiiber und andere Narren um das Rathaus und die großen Menschenansammlung löste sich auch nicht auf, als die närrische Sitzung im Ratssaal begann. Dort gingen Holger Jörns und Boris Hoffmann mit der entmachteten Bürgermeisterin und dem Gemeinderat hart ins Gericht. Eine entlarvende Begegnung hatten Heiko Weißenberger als Schäfer und Andreas Merkt als Wolf und es wurde deutlich, wie schnell so ein, von Stadtbewohnern herbeigesehntes Wildtier zur gefährlichen Bestie wird.

In Altenburg war das Wetter logischerweise genausogut wie in Jestetten, was auch hier mindestens die Hälfte der Bevölkerung auf die Straße brachte. Nachdem am Vormittag die Schule und der Kindergarten geräumt wurden, zogen die Narren zum Dorfbrunnen weiter, wo am Nachmittag der Narrenbaum aufgestellt und die neue Narren getauft wurden. Am Abend weihte die Altenburger Narrenzunft ihre neue Burg feierlich ein und in der Üüleschüür stieg eine ausgelassene Party mit der Watzmann-Band und jeder Menge guter Musik und guter Laune. Für den größten Aufreger sorgte indes ein brennender Abfalleimer an der Bushaltestelle beim Roten Haus.

Doch dieses, durch Unachtsamkeit oder Vorsatz entstandene Feuer war schnell durch den Einsatz von drei Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr gelöscht – ein Eimer Wasser hätte zwar auch gereicht, aber Feuerwehrsirenen am Schmutzigen Donnerstag quer durchs Dorf sind schon besonders eindrücklich.