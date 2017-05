Jestetten Jestetten entdeckt den Unterricht im Forst mit Waldpädagogikpfad und -klassenzimmer wieder

Waldpädagogikpfad und -klassenzimmer im Jestetter Forst werden neu belebt durch Lehrkräfte von Grund- und Werkrealschule sowie Realschule.

Allmählich wird der Waldpädagogikpfad im Bereich des ehemaligen Vita-Parcours wieder aus seinem Dornröschenschlaf geweckt. Nach langer Planung war der Walderlebnispfad im Sommer 2006 eröffnet und in den Folgejahren durch Waldkindergarten, Schulen sowie private Waldbesucher rege genutzt worden. Verschiedene Stationen, wie ein Summstein, ein Baumtelefon oder die Zapfenwurfanlage fanden regen Zuspruch, die Hinweistafeln an den verschiedenen Baumarten erweckten das Interesse der Bevölkerung. Herzstück der Anlage war und ist jedoch das Waldklassenzimmer, das in seiner Anlage an ein griechisches Amphitheater erinnert.

Da eine Anlage, die hauptsächlich von Schulen genutzt wird, vom Engagement der jeweiligen Lehrer lebt und dieses in der Zwischenzeit etwas eingerostet war, übernahmen Brombeerhecken zwischenzeitlich die Herrschaft über dieses Gebiet am nördlichen Ortsrand von Jestetten. Als der zuständige Revierförster vor einiger Zeit den beiden Jestetter Schulleitern, Hans Strittmatter (Grund- und Werkrealschule) sowie Peter Haußmann (Realschule), die Vorzüge und Besonderheiten des Jestetter Waldklassenzimmers aufzeigte, beschlossen die Rektoren spontan, künftig den Unterricht im Waldklassenzimmer zu forcieren. Unterstützt durch motivierte, junge Lehrer, konnte dieses Vorhaben auch verwirklicht werden. So kann der Waldpädagogikpfad am Dienstag, 30. Mai, wieder förmlich eröffnet werden.

Ein erster Schritt war das Beseitigen und Zurückschneiden der Brombeerhecken und des Bewuchses sowie die Sanierung des Zugangswegs mit entsprechender Wasserableitung durch das Forstrevier Jestetten. Doch auch die Schulen blieben nicht untätig. Die Realschule hat unter Federführung des Erlebnispädagogen Patrick Siebler ein stationäres Hochseil in den Baumwipfeln alter Eichen errichtet, das bereits von den Schulklassen der Real- und Werkrealschule genutzt wird. Außerdem ist der damalige Initiator des Walderlebnispfads, der pensionierte Lehrer Dietrich Veigel, aktiv geworden und hat unter Mithilfe der Jestetter Waldarbeiter die Hinweistafeln an den Bäumen erneuert. Last but not least ist auch der Naturpark Schaffhausen mit im Boot.