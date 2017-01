Jestetten Jestetten: Doris Johann schließt Bastelgeschäft

Bewergung im Jesetetter Einzelhandel. Doris Johann schließt ihr Geschäft "Idee" nach 20 Jahren. Post und Lotto-Annahme werden weitergeführt.

Jestetten – Am Silvestertag ging in Jestetten eine Ära zu ende. Am letzten Tag des Jahres 2016 schloss Doris Johann ihr Bastelgeschäft Idee. Die Postfiliale sowie die Lotto-Annahmestelle gingen dabei in andere Hände über. Doris Johann eröffnete vor 20 Jahren, zunächst gemeinsam mit Karin Marder, in der alten Post in Altenburg ihr Geschäft. Später siedelte sie in das freigewordene Ladengeschäft von Ludwig Wipf, Schmiedeeisen, an die Waldshuter Straße in Jestetten um. Hier ergänzte sie ihr Geschäft um eine Toto- und Lotto-Annahmestelle.

Nach der Schließung der Filiale der Deutschen Post übernahm sie die Postfiliale in Jestetten und wechselte in die Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Reifen-Weiler an der Hombergstraße. Bedingt durch den Neubau des Ärztehauses und eines Mehrfamilienhauses an diesem Standort, verlegte sie ihr Geschäft in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Aufgrund der optimalen Lage mitten im Dorf wurden sowohl Postfiliale als auch Bastelgeschäft zunehmend stärker frequentiert, insbesondere durch Schweizer Kunden. Mit Doris Johann verliert Jestetten eine sympathische, aufgeschlossene und freundliche Geschäftsinhaberin, die das Dorf im ehemaligen Zollausschlussgebiet nachhaltig geprägt hat.

Darüber hinaus hat sich im Jestetter Geschäftsleben im vergangenen Jahr einiges getan. Einige Einzelhandelsbetriebe sind in neue Hände übergegangen, wie beispielsweise die Textiltruhe in der Hauptstraße. Doch nach wie vor prägend sind für Jestetten die Supermärkte und Discounter. Für ein Dorf dieser Größenordnung ist ein solches Angebot fast unvorstellbar und ähnlich groß ist der Andrang, der oft in diesen Geschäften herrscht. Das ohnehin schon große Verkehrsaufkommen auf der B 27 ist mit inzwischen oft rund 20 000 Fahrzeugen am Tag so groß geworden, dass in Jestetten oft nur Schritttempo gefahren werden kann. Die Parkplätze sind nicht selten überfüllt und der ruhende Verkehr würde ohne die beiden Vollzugsbeamten des Jestetter Ordnungsamtes zu einem noch größeren Chaos führen. Besonders hoch ist die Zahl der eidgenössischen Einkaufstouristen an Wochenenden oder vor Feiertagen. Dann sieht man in den Supermärkten nur selten noch Einheimische. Diese weichen dann gerne in die Schweiz aus oder gehen nach Altenburg, wo der genossenschaftliche Dorfladen an der Fortsetzung seiner Erfolgsgeschichte schreibt.