Jestetten (rkr) Unter dem Titel „Geschenk des Himmels“ wird der Jestetter Autor Ralf Göhrig in diesen Tagen sein neues Buch vorstellen. Nach mehreren Kriminalromanen und einem Gedichtband wendet er sich jetzt einem völlig anderen Thema zu, das ihn bereits seit drei Jahrzehnten beschäftigte und nun reif war, auf Papier gebracht zu werden.

Ralf Göhrig ist geboren und aufgewachsen in Eberbach, einer Stadt im Kleinen Odenwald, östlich von Heidelberg gelegen und eingebettet ins idyllische Neckartal. Inspiriert von den Erzählungen seines Grossvaters, lässt Göhrig die Geschichte des fiktiven Protagonisten, Hans Berger, in Eberbach ihren Lauf nehmen und dort wird sich der Kreis am Ende auch wieder schliessen. Dem Leser erschliesst sich ein Stück Zeitgeschichte, angefangen von 1871 bis 1955. Der Autor Ralf Göhrig befasst sich mit dem Leben der Grossvätergeneration und den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen, mit Kriegszeiten und dem Schicksal der jüdischen Gemeinden. Hans Berger, dessen grosse Liebe die Jüdin Anna ist, wird als alter Mann auf viele Stationen in seinem Leben zurückblicken.

Während seiner Jahre in Hamburg, Oberschlesien, Heidelberg, London und später in Palästina wurde teils grausame Geschichte geschrieben. Nachdem Hans lange davongelaufen ist und sich erst spät der Verantwortung stellt, kann er am Ende seines Lebens doch noch zufrieden zurückblicken. Göhrig will anhand dieser fiktiven Lebensgeschichte aufzeigen, wie wichtig es ist, sich Strömungen entgegenzustellen, die Menschen nach ihrer Religion, Hautfarbe oder Abstammung beurteilen. Mit „Geschenk des Himmels“ hat Ralf Göhrig ein Buch geschrieben, das wie er selbst betont, nicht so leicht zu lesen sei, wie seine Krimis. Die Geschichte gehe tief und habe ihn als Autor emotional berührt.

Für Ralf Göhrig, der seit mehr als 25 Jahren als Forstbeamter mit seiner Familie in Jestetten lebt, ist Schreiben ein Hobby. Seine Bücher werden über den Verlag Tredition herausgegeben und verkaufen sich mittlerweile gut. Er hätte natürlich nichts dagegen, wenn der grosse Durchbruch noch käme.

„Geschenk des Himmels“ hat Göhrig in nur einem Monat geschrieben, das Buch umfasst 176 Seiten und ist seinem Grossvater, Karl Göhrig gewidmet.Verantwortlich für das Layout zeichnet die Lottstetterin Carla Gromann.

ist für 9,99 Euro erhältlich, das E-Book für 7,99 Euro.