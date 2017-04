Jestetten Im Jestetter Gemeindewalt steht derzeit der Artenschutz im Mittelpunkt

Der Jestetter Gemeindewald bildet mit seinen 40 verschiedenen Baumarten einen wichtigen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Auf der Halbinsel Schwaben etwa wurde der Braune Eichenzipfelfalter nachgewiesen, der in Baden-Württemberg nur an drei isolierten Orten vorkommt. Für die seltene Schmetterlingsart wurden jüngst 7000 Eichenpflanzen gesetzt.

Jestetten – Mit einem Überschuss in Höhe von 16 500 Euro wurde das Forstwirtschaftsjahr 2016 im Jestetter Gemeindewald abgeschlossen. Hierbei standen Einnahmen von knapp 200 000 Euro, Ausgaben von rund 183 000 Euro entgegen. Der Gemeinderat billigte einstimmig den Vollzug des Forsthaushaltes und zeigte sich von der Bewirtschaftung durch das Kreisforstamt überzeugt.

Mit einer Gesamtfläche von 375 Hektar Wald ist die Gemeinde Jestetten eine mittelgroße waldbesitzende Kommune. Der jährliche Einschlag liegt bei durchschnittlich 2400 Festmetern. Allerdings sind die Jestetter Waldgesellschaften keineswegs einheitlich. Während in den Jestetter Distrikten auf fruchtbaren Standorten die Buche dominiert, finden sich auf der, von Kies geprägten Halbinsel Schwaben in Altenburg vorwiegend Hainbuchen, Linden und Eichen. Die Fichte hat nur noch einen Anteil von 13 Prozent im Jestetter Gemeindewald. Dies bedeutet jedoch, dass die Einnahmen nicht ganz so leicht zu erwirtschaften sind. Zwar ist Laubstammholz deutlich wertvoller als Fichtenstammholz, doch während bei der Fichte oder Tanne gut 90 Prozent als Stammholz vermarktet werden kann, sind es beim Laubholz lediglich ein Drittel eines Baumes. Der Rest dient als Brennholz oder findet in der Zellstoffindustrie Verwendung.

40 verschiedene Baumarten

Die Vielfalt des Jestetter Gemeindewaldes mit mehr als 40 Baumarten trägt allerdings dazu bei, dass dieser kaum Modeschwankungen unterlegen ist. So findet sich im Jestetter Wald immer die Holzart, die gerade en vogue ist. Aktuell sind dies dunkle Hölzer, wie Eiche oder Esche. Im vergangenen Jahr stand die Sanierung diverser, durch Starkregen geschädigter Waldwege im Düssital und Ettenberg auf dem Programm. Die Wasserableitung der Wege durch Gräben und Dolen ist bereits erfolgt, im Mai dieses Jahres ist vorgesehen, eine neue Schotterfahrbahn aufzubringen.

Neben der Forstwirtschaft ist im Gemeindewald Jestetten das Thema Erholungsnutzung und Waldpädagogik ein zentrales Thema. Doch im Mittelpunkt steht aktuell der Biotop- und Artenschutz. Im Jestetter Wald gibt es zahlreiche seltene Pflanzen- und Tierarten, die es zu schützen gilt. So wurde im Dammboden auf der Halbinsel Schwaben der Braune Eichenzipfelfalter nachgewiesen. Dieser in Baden-Württemberg lediglich an drei isolierten Orten vorkommende Schmetterling braucht lichte Eichenwälder. Daher wurden im vergangenen Jahr gut zwei Hektar Waldfläche vorbereitet, die in diesem Frühjahr mit 7000 Eichenpflanzen bestockt wurden.