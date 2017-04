Jestetten Im Gemeinderat entsteht eine Diskussion um zwei geplante Wohngebäude in der Weihergasse

Die Baulücke in der Weihergasse wird mit zwei Mehrfamilienhäusern geschlossen. Die Dachform und die allgemeine Größe stoßen im Gemeinderat auf Widerstand. Das Projekt erhält die Freigabe mit einer knappen Mehrheit.

Innerortsverdichtung ist das aktuelle Schlagwort in Jestetten. In diesem Sinne erstellt der Gemeinderat Bebauungspläne im alten Ortskern und schafft Wohnraum durch flexible Auslegung von Baubestimmungen. Die Aufstellung eines Bebauungsplans im Bereich Höfle und Bildstock, um die Bebauung in zweiter Reihe auf den großen Grundstücken zu ermöglichen, war unstrittig. Indes ging es beim Bauantrag zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Weihergasse bisweilen emotional zu. Schließlich entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung äußerst knapp mit acht zu sechs Stimmen für den Bauantrag.

Im Grundsatz sahen alle Gemeinderäte in dem Vorhaben, die bestehende Baulücke in der Weihergasse zu schließen, positiv. Allerdings ist vorgesehen, zwei Bauten mit Flachdach für je sieben Wohnungen mit einer Tiefgarage für 14 Fahrzeuge zu erstellen. „Das sind viel zu wenige Parkplätze“, stellte Lothar Altenburger (CDU) fest und stellte in den Raum, dass dies die ohnehin schon prekäre Parkplatzsituation weiter verschärfe. Sein Fraktionskollege Konrad Schlude hatte ein großes Problem mit den Flachdächern: „Im alten Ortskern sind Satteldächer an den Straßen Pflicht. Dies ist eine gute Vorschrift und diese dürfen wir nicht ohne Not aufweichen.“ Andreas Merk, ebenfalls CDU, sah diese Angelegenheit entspannter: „Wenn wir die alten Baulücken schließen wollen, müssen wir zustimmen. Und ein Satteldach wirkt auf einem modernen Block auch nicht gerade schön.“

Jürgen Oswald (CDU), selbst Architekt, hatte Probleme mit den Proportionen der Bauwerke. „Diese Blöcke sind mehr als doppelt so groß wie die Nachbargebäude. Dadurch wirken sie im Straßenzug zu wuchtig“, stellte er fest. Bürgermeisterin Ira Sattler gab zu bedenken, dass das Hotel Löwen in der Nachbarschaft den Maßstab für die Umgebung darstelle. „Wer auch immer diesem riesigen Gebäude zugestimmt hat, hat leider Fakten geschaffen, die nicht ignoriert werden können“, sagte die Rathauschefin. Sie verwies auf den Umstand, dass es kaum eine Handhabe gebe, die nun geplanten Bauten zu verkleinern. Schließlich befand Henry Brückel von der Fraktion der Freien Wähler, dass er keine Bedenken habe, sowohl was die Dachform als auch das Gebäudevolumen anbelange.