Jestetten Im Gemeinderat Jestetten gibt es eine Diskussion über neue Bestattungsformen

Der Gemeinderat lehnt den Vorschlag der Verwaltung für Urnengräber mit vorgefertigten Stahlrohren ab. Die Argumente von Bauamtsleiter Oliver Roller überzeugen die Ratsmitglieder nicht.

Nachdem sich der Gemeinderat in der vergangenen Zeit intensiv mit neuen Bestattungsformen beschäftig hat und im Grundsatz beschlossen hat, dass es zukünftig neben den konventionellen Erdgräbern und Urnenwänden weitere Bestattungsmöglichkeiten in Jestetten geben soll, musste diese Absicht nun in konkrete Beschlüsse gegossen werden. Die Entscheidungsfindung war allerdings etwas schwierig.

Streitpunkt waren die Baumurnengräber. Hierbei ist vorgesehen, dass mehrere Urnen in mehr oder weniger symmetrischen Kreisen um Bäume herum angeordnet werden. Diese Urnengräber sollen mit einer kleinen Platte abgedeckt werden, die leicht im Rasen versenkt sind, um eine einfache Pflege zu gewährleisten. Bauamtsleiter Oliver Roller machte darauf aufmerksam, dass es bei normaler Ausführung enorme Setzungen gebe, die mittelfristig zu einer "Mondlandschaft" führen würden. Außerdem werde die Rasenfläche bei jeder Bestattung erneut in Mitleidenschaft gezogen.

Daher schlug er vor, die Gräber schon vorzubereiten und präsentierte zwei Möglichkeiten: Entweder könnten die Urnen in Edelstahlröhren oder in Betonröhren versenkt werden. Diese Gräber könne man schon bei der Friedhofsumgestaltung anlegen und später belegen, ohne jedes Mal neuen Schaden zu verursachen. "Hier gibt es keine Setzungen und der Rasen wird auch nicht zerstört. Es sieht immer aus, wie auf einer Baustelle", stellte Roller fest. Doch sowohl die optischen als auch die praktischen Argumente überzeugten die Gemeinderäte nicht.

Lothar Altenburger (CDU) meinte: "Die Leute wollen eine Erdbestattung und nicht in eine Edelstahlröhre." Raimund Hartmann (Grüne) sah das genau so und lehnte ein Röhrensystem ab. Bürgermeisterin Ira Sattler stellte fest, dass es sich beim Thema Friedhof immer um eine sehr heikle Angelegenheit handle und wollte das Stimmungsbild im Gemeinderat vervollständigen. Zwar sprachen sich Michael Metzger (Freie Wähler) und Gaby Kettner (Grüne) für die Edelstahlvariante aus, doch eine Mehrheit von 13 Gemeinderäten setzte schließlich auf die klassische Lösung.

Wenig Diskussionen gab es hingegen bei den Rasensarggräbern. Hierbei wird der Sarg ohne Grabeinfassung im Rasen bestattet und lediglich ein Grabmal aus Naturstein oder Holz weist auf den verstorbenen hin. Bronzeskulpturen oder schmiedeeiserne Kreuze werden hingegen nicht zugelassen.