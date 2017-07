Jestetten Im Gemeinderat Jestetten gibt es Diskussionen um den Denkmalschutz

Im Gemeinderat Jestetten wird Kritik laut über einen Investor, der historische Bausubstanz abreißen und auf dem Grund neu bauen will. Bei Abrissarbeiten wurde eine unter Denkmalschutz stehende Scheune beschädigt.

Erneut auf der Tagesordnung stand ein Bauantrag, der bereits im Oktober 2016 kontrovers im Gemeinderat diskutiert wurde. Damals hatte ein Investor ein zuvor landwirtschaftlich genutztes Grundstück mit einem Wohnblock bebaut und war bestrebt, eines der wenigen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, abzureißen und an dieser Stelle ebenfalls neu zu bauen. Im Herbst fand dieses Anliegen jedoch keine Genehmigung, da die untere Denkmalbehörde auf den Schutzstatus des Gebäudes verwies. Der denkmalrechtliche Schutz ist demnach erst dann hinfällig, wenn der Erhalt eines Gebäudes nicht mehr wirtschaftlich ist.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeisterin Ira Sattler bekannt, dass es einen neuen Bauantrag gebe, mit dem Hinweis des Antragstellers, dass das die Statik der Scheune nicht mehr sicher sei. Tatsächlich zeigt das Gebäude, im Herbst noch in tadellosem Zustand, große Schäden an Dach und Wänden. Die angebauten Schuppen, für die kein Schutzstatus galt, sind bereits abgerissen. Es hat den Anschein, dass dabei nur wenig Rücksicht auf das Hauptgebäude genommen wurde. "Ich war entsetzt, als ich sah, dass ein Seil am Giebel befestigt war und daran gerissen wurde. Die ganze Wand hat gewackelt und zeigt jetzt deutliche Risse", sagte Katharina Körner, eine Anwohnerin, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gemeinderat Konrad Schlude (CDU) kritisierte den Plan des Investors und beklagte den Verlust historischer Bausubstanz. "Hinweise seitens Denkmalschutz, dass hier und dort interessante Objekte vorhanden sind, werden oft genug lapidar überspielt. Von den Allerweltsblöcken haben wir genug, aber mit der Frage, welche Bedeutung die historische Bausubstanz für uns hat, wie wir deshalb damit umgehen sollen, damit beschäftigen wir uns viel zu wenig", sagte er verärgert. Er verwies auf Struktur und Flair der alten Bauerndörfer, die bei einem Abriss unwiederbringlich verloren gingen. "Immer wieder ist zu beobachten, dass mit dem Abriss und dem Neubau der Blöcke auch die soziale Struktur zerstört wird", beklagt Schlude weiter und sprach von einer peinlichen Situation für die Gemeinde. In den vergangenen Jahren seien so etliche alte Gebäude, wie beispielsweise das alte Pfarrhaus, verloren gegangen. Auch Detlef Weiler (CDU) kritisierte den Plan, das alte Gebäude abzureißen.

Ähnlich sieht es Ira Sattler. "Der Denkmalschutz hat für die Gemeinde einen hohen Stellenwert", sagte die Bürgermeisterin. "Wir setzen alles daran, eigene denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten." Bei denkmalgeschützten Gebäuden in Privateigentum muss ihrer Aussage nach die Untere Denkmalbehörde beim Landratsamt entscheiden, ob und wie weit ein Gebäude erhalten werden muss. Von dort war zu erfahren, dass in dieser Sache bis jetzt noch nicht entschieden wurde.