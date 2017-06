Jestetten Im Gemeinderat Jestetten gibt es Ärger über einen nachträglichen Bauantrag

Der Gemeinderat stimmt zähneknirschend einem zu spät beantragten Bauvorhaben mit der Ablagerung von Aushub bei einem Biotop zu.

Die vielfältigen Bautätigkeiten in Jestetten beschäftigen naturgemäß auch den Gemeinderat. Neben vielen unproblematischen Bauanträgen, die bewilligt werden, gibt es immer wieder komplexe Fälle und manchmal wird etwas ganz anderes umgesetzt, als eigentlich genehmigt wurde.

Ein solcher Fall wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beratschlagt. Dabei hatte ein Bauherr den Erdaushub seines Baus in einem geschützten Biotop abgelagert, was wiederum das Landratsamt Waldshut auf den Plan rief. "Die schlimmsten Verfehlungen sind inzwischen beseitigt, aber der Erdaushub lagert immer noch nicht dort, wo er lagern sollte", stellte Bürgermeisterin Ira Sattler fest. Der nun dem Gemeinderat vorliegende Bauantrag sollte die tatsächliche Ablagerung nachträglich legalisieren. Peter Haußmann (SPD) zeigte sich unzufrieden. "Ein nachträgliches Beplanen eines rechtswidrigen Eingriffs ist ein starkes Stück. Es kann doch nicht sein, dass wir da zustimmen." Resigniert zeigte sich dagegen Lothar Altenburger (CDU) und die Bürgermeisterin meinte, dass die Behörden ein wachsames Auge auf den Baufortschritt haben müssen. Letztlich stimmte der Gemeinderat mit Mehrheit dem Bauantrag zu.

Zu großer Diskussion führt im Augenblick auch die Bebauung des Areals des ehemaligen Pfarrhauses. Dieses war vor einigen Jahren aus unerklärlichen Gründen abgebrannt, jetzt entsteht dort eine Wohnbebauung. In der vergangenen Woche wurde in diesem Zuge auch dort die alte, denkmalgeschützte Mauer abgebrochen. Das Ortsbauamt bestätigte, dass dieser Abbruch rechtens war, denn nach Aussage des Landratsamts Waldshut habe mit dem Abbruch des Pfarrhauses auch die Mauer ihre Funktion und damit ihren Schutzstatus verloren.