Jestetten Hoffen auf Rückkehr des Fischadlers

Seit 2010 werden auf beiden Seiten des Hochrheins Nisthilfen für Fischadler errichtet, um dem imposanten Vogel, der während des 1. Weltkriegs in unserer Region ausgerottet wurde, wieder heimisch zu machen.

Vor vier Jahren wurden im Lottstetter Hardtwald und auf der Altenburger Rheinhalbinsel zwei Nester errichtet. Vor Kurzem trafen sich ehrenamtliche und professionelle Vogelschützer aus der Schweiz und aus Baden-Württemberg in dem Rheinabschnitt, um die erhoffte Rückkehr des Fischadlers als Brutvogel zu beraten.

Nachdem dem Fischadler vor rund 100 Jahren am Hochrhein der Garaus gemacht worden war, kamen allenfalls durchziehende Vögel auf ihrem Weg vom Sommer- ins Winterquartier im Frühjahr und Herbst durch den Süden Mitteleuropas. Vor einigen Jahren allerdings häuften sich die Sichtungen von Fischadlern in der Region, weshalb das Vogelzentrum Mössingen in Zusammenarbeit mit den schweizerischen Natur- und Vogelschutzverein Bezirk Andelfingen und dem Turdus Vogel- und Naturschutzverein Schaffhausen diverse Nisthilfen errichtet hat. Diese sollen den Vögeln eine Ansiedlung und erfolgreiches Brüten ermöglichen.

In den vergangenen beiden Jahren hat ein einzelnes Fischadlerweibchen am Rhein bei Jestetten die Hoffnung geweckt, dass es zu einem erfolgreichen Brutgeschäft kommen könnte. Doch leider haben sich diese Hoffnungen bislang nicht erfüllt.

Bei dem jüngsten Treffen der Fachleute waren auch zwei Vertreter aus der Westschweiz vom Verein Nos Oiseaux mit dabei, die ein Projekt zur Wiederansiedlung von Fischadlern durchführen. Durch diese Ansiedlung werden zukünftig viele Jungvögel neue Reviere suchen. Die Gegend am Hochrhein mit den schon vorbereiteten Nestern wäre dafür prädestiniert. Daniel Schmidt, Leiter des Vogelschutzzentrums Mössingen, zeigte sich überzeugt, dass die großen Vögel bald wieder in unsere Region zurückkehren. „Die Kiefernwälder am Rhein sind ein hervorragendes Biotop für Fischadler“, stellte der Ornithologe fest. Außerdem lobte er die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Forstrevier, das durch waldbauliche Maßnahmen optimale Bedingungen für den Fischadler geschaffen habe.

Insbesondere die Halbinsel Schwaben bei Altenburg entwickelt sich immer mehr zu einem Mekka für Naturschützer: denn neben dem Fischadler und Mittelspecht werden hier äußerst seltene Schmetterlingsarten gesichtet.