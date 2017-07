Jestetten Hochaktuell und zeitkritisch  Realschüler präsentieren Stück "Fahrenheit 451"

Mit professionellem Bühnenbild konnten die Mitglieder der Theater-AG mit "Fahrenheit 451" überzeugen. In dem Stück wird eine düstere Zukunft gezeichnet, in dem staatliche Kontrolle und Gefühllosigkeit zur Tagesordnung zählt.

Das Publikum in der Jestetter Gemeindehalle wurde am Freitagabend Zeuge einer der spektakulärsten Theateraufführungen, die hier jemals zu sehen war. Ein professionelles Bühnenbild mit Videoleinwand, ein hochaktuelles, zeitkritisches Stück und die Mitglieder der Theater-AG der Schule an der Rheinschleife, die wahrlich, auch angesichts der Textlastigkeit des Stücks über sich hinausgewachsen sind – à la bonne heure, bleibt da nur festzustellen.

Das Stück „Fahrenheit 451“ nach einem Buch von Ray Bradbury, aus der Feder des Theaterpädagogen Roland Körner, der auch die Regie führte, führte in die nahe Zukunft, in der die Feuerwehr Bücher verbrennt und die Menschen medial gleichgeschaltet sind. Denunziation und staatliche Kontrolle sind allgegenwärtig, Gefühle verboten und werden durch amtlich verordnete Pillen unterdrückt.

Keine einfach Kost, weder für das Publikum und auch nicht für die 15 Mitglieder der Theater-AG. Roland Körner schaffte es die Kinder, die ja selbst in einer Zeit des medialen Overkills aufwachsen, für dieses Thema zu begeistern und die ungebremste Spielfreude, mit der sie über die Bühne wirbelten war einfach nur sehenswert.

Allen voran, Leandro Husz, der Feuerwehrmann, der plötzlich selbst anfängt, Bücher zu lesen um festzustellen, dass es mehr gibt, als die Dauerberieselung mit Filmen, Bildern und Talkshows oder die Enge der selbstgewählten medialen Filterblase. Bücher sind Poesie – und diese wurde auf vielfältige Weise dem Publikum nahegelegt. Das Stück schlug einen Bogen von Märchen, wie Hänsel und Gretel über Erich Kästners „Emil und die Detektive“ und Gustav Meyrinks „Golem“ bis hin zum Buch der Bücher, der Bibel.

Es wurde gespielt, getanzt und das Publikum wusste nicht so richtig, ob das draußen tobende Gewitter echt war, oder Teil der außergewöhnlichen Produktion.

Dass es überhaupt erst dazu kommen konnte, lag, neben dem großartigen Roland Körner und Babette Leifeld, die für die choreographischen Elemente verantwortlich war, vor allem an Rektor Hans Strittmatter, der das Projekt forcierte und in der vergangenen Woche die Schüler vom Unterricht befreite und ihnen damit ermöglichte, sich voll der Schauspielerei zu widmen. Zum Gelingen beigetragen haben auch der reiche Fundus der Theater-AG der Realschule und Hausmeister Peter Dötzel – der hilfsbereite, gute Geist im Hintergrund.