vor 13 Minuten Ralf Göhrig Jestetten "Hansi in der Bücherei" gibt Konzert im Circus Stella

Der Circus Stella hat am Mittwochabend die Wutöschinger Gruppe "Hansi in der Bücherei" ins Zirkuszelt eingeladen. Das witzige und charmante Programm kam bei den Gästen an.