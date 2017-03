Jestetten Gemeinderäte äußern Bedenken wegen KFZ-Werkhallenbau in Jestetten

Gemeinderäte äußern Bedenken wegen KFZ-Werkhallenbau in Jestetten

Jestetter Gemeinderäte stimmen nur zögerlich dem Bau einer KFZ-Werkhalle zu. Die Bürgermeisterin Ira Sattler meinte, ein solcher Bau gehöre normalerweise nicht in ein Mischgebiet.

Jestetten (rkr) Gegenstand ausgiebiger Diskussionen und Bedenken seitens der Jestetter Gemeinderäte war der Bauantrag zur Erweiterung der Winkelgarage, hier will der Antragsteller eine kleine KFZ-Werkhalle bauen. Die Bürgermeisterin Ira Sattler führte aus, dass solch ein Betrieb normalerweise nicht in ein Mischgebiet gehöre, laut Antragsteller sei jedoch dargelegt worden, dass es sich lediglich um ein Ein-Mann Unternehmen handle und somit atypisch wäre. Ein noch vorzulegendes Lärmgutachten soll belegen, dass es sich um keinen störenden Betrieb handle. Für Angelika Hämmerle (FWV) war klar, dass sie diesem Antrag nicht zustimmen werde, da eine KFZ Werkstätte ihrer Meinung nach nicht in dieses Gebiet passe. Auch Konrad Schlude (CDU) konnte sich mit einer vergleichsweise riesigen Halle im engen Winkel nicht anfreunden. Markus Weissenberger (Grüne) hatte Bedenken bezüglich der Ableitung des Oberflächenwassers, schon allein diese Gefahr sei für ihn Grund genug mit „Nein“ zu stimmen. Sein Fraktionskollege Raimund Hartmann hingegen meinte, dass die Werkstatt eigentlich nicht dort hin gehöre, nun aber schon einmal da sei. Er könne zustimmen, wenn die Auflagen eingehalten würden.

Laut Bürgermeisterin wird das Lärmgutachten durchgehen. Im Moment sei der Betrieb auch lärmtechnisch unproblematisch, es müsse jedoch ein atypischer Betrieb bleiben, das heisst, es dürften keine zusätzlichen Arbeitnehmer beschäftigt werden. Dem Baurechtsamt will die Verwaltung anraten, die Grundstücksfläche zu überprüfen. Mit fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde dem Antrag schlussendlich stattgegeben.