Jestetten Für nachhaltige Bewirtschaftung: Das steckt hinter der Forsteinrichtung

Jestetten/Kreis Waldshut (rig) Zur Zeit findet in den Kommunal- und Staatswäldern des Landkreises die sogenannte Forsteinrichtung statt. Diese, im zehnjährigen Turnus wiederkehrende Taxation sorgt seit rund 200 Jahren in den badischen Wäldern für eine sachgerechte, nachhaltige Bewirtschaftung. Forstdirektor Bernhard Schirmer vom Kreisforstamt betont: "Es gilt der Grundsatz, dass nur so viel Nutzen aus dem Wald gezogen werden darf, wie auch künftigen Generationen zugutekommt. Das ist der hippokratische Eid eines Försters."

Die Forsteinrichtung dient dazu, die Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung des Waldes sicherzustellen. Der Nachhaltigkeitsgrundsatz in der Waldbewirtschaftung ist ein wichtiger Generationenvertrag im Wald. Im Forst wurde 1713 nach Jahren des groben Missbrauchs festgelegt, dass nur so viele Holz geschlagen werden darf, wie nachwächst. Die Arbeit der Förster orientiert sich an dem Ziel eines naturnahen Waldes. Das heißt, die Aufzucht junger Bäume erfolgt vor allem durch natürlich Aussamung. Sogenannte Tothölzer wie umgestürzte Bäume blieben als Lebensraum für viele andere Tiere im Wald liegen.

Bei den Waldbegehungen legen die Fachleute unter anderem fest, wie viele und welche Bäume im Laufe der nächsten zehn Jahre genutzt werden, wo welche Bäume gepflanzt werden sollen und welche weiteren Pflegemaßnahmen notwendig sind. Gleichzeitig werden bei der Planung der forstwirtschaftlichen Arbeiten ökologische Aspekte wie der Erhalt von Spechtbäumen und von Totholz berücksichtigt. Ein weiteres Ziel sei es, Aussichtspunkte freizuhalten, gegebenenfalls die Erschließung mit Forst- und Wanderwegen zu ergänzen und auffällige Wildschäden zu erheben und entsprechende Gegenmaßnahmen zu planen.

In den Wäldern des Jestetter Zipfels ist momentan Rainer Wendt von der oberen Forstbehörde in Freiburg unterwegs, der die forstlichen Maßnahmen für die Jahre 2018 bis 2027 plant. Schwerpunkt ist hier naturgemäß das Laubholz, die Fichte wird durch die Klimaerwärmung weiter an Flächenanteilen verlieren. Hier wird die Douglasie zukünftig eine Alternative darstellen. Außerdem soll die Eiche, ökologisch und ökonomisch die wertvollste heimische Baumart, verstärkt gefördert werden. Eschenbestände, die durch das Eschentriebsterben verloren gingen, werden ebenfalls in Eichenwälder umgewandelt.