Jestetten Freiwillige Feuerwehr Jestetten freut sich über elf Beförderungen

Bei der Hauptversammlung konnte die Wehr auf 36 Einsätze im vergangenen Jahr zurückblicken. Auch fünf Neuaufnahmen aus der eigenen Jugendfeuerwehr konnten die Mitglieder begrüßen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Jestetten (vn) Bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr sprach Kommandant Holger Jörns in seinem Rückblick auf 2016 von einem „unglaublichen Jahr, auf das die Wehr mit Stolz zurückblicken kann“. Zu 36 Ernstfällen ist man ausgerückt. Zufrieden ist die Wehr mit ihrer Ausstattung. Jörns erinnerte unter anderem an 158 Stunden Bereitschaftsdienst, elf Gruppen-und Zugführer-Schulungen und mehrere große Übungen sowie den Ausflug nach Südtirol.

Für die 42 Mitglieder der Abteilung Jestetten, darunter sechs Frauen, berichtete Markus Benz. 17 Proben wurden durchgeführt. Neben der Teilnahme an der 40-Jahrfeier der Jugendfeuerwehr war die Abteilung in der Öffentlichkeitsarbeit an Schulen und Kindergärten und nicht zuletzt bei der Verkehrsregelungen aktiv.

Für die Abteilung Altenburg gab Kay Unzicker einen Überblick. Die Abteilung Altenburg hat 18 Angehörige, darunter ein Frau. Den Ausbildungsstand bezeichnete er, bedingt durch den permanenten Besuch von Lehrgängen, als gut. Auch beim Brunnenfest hat die Abteilung tatkräftig mitgewirkt.

Laut Jugendwart Daniel Hosp umfasst die Jugendfeuerwehr derzeit 20 Jugendliche, darunter vier Mädchen. Insgesamt wurden 36 Proben durchgeführt, darunter eine gemeinsame Probe mit der Schweizer Wehr in Buchberg-Rüdlingen. Außerdem veranstaltete die Jugendwehr die Kinderfasnacht, Alteisensammlungen und war auch an der Herbst-Abschlussprobe dabei.

Von den Feuerwehr-Senioren berichtete Georg Häring. Die 18 Kameraden der Altersabteilung und wirken beim Auf- und Abbau bei den Blutspendeterminen sowie bei Feuerwehrübungen mit. Bürgermeisterstellvertreter Lothar Altenburg dankte im Namen des Gemeinderats der Gesamtwehr für die umfangreiche Tätigkeit und der Vorstandschaft für die umsichtige Leitung.

Viel Beifall gibt es für die fünf Neuaufnahmen, die aus der eigenen Jugendfeuerwehr kommen, beeindruckend auch die Ausgabe der 47 Lehrgangsbescheinigungen, die nicht zuletzt ein sichtbarer Beweis dafür sind, dass die Jestetter Wehr auf einem guten Weg ist.

Holger Jörns konnte an diesem Abend auch elf Beförderungen vornehmen. Feuerwehrmänner sind nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung Johannes Gaffner, Sonja Hornung, Vincent Ziegler und Sabrina Kreutz. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden befördert: Florian Heinemann, Dominik Kettner, Gudrun Laurent, Simon Seiler und Johannes Tröller. Uwe Kaier wurde aufgrund seiner jahrlangen Tätigkeit als Löschmeister zum Haupt-Löschmeister und Ralf Seiler wurde nach jahrelanger Tätigkeit als Brandmeister zum Ober-Brandmeister befördert.

Zum Abschluss der Versammlung sprachen Bernd Lorenz (Feuerwehr Lottstetten), Christian Kech (Polizei) und Thomas Wipf (DRK) Grußworte.