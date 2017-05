Jestetten Freiwillige Feuerwehr Jestetten ehrt Hauptbrandmeister

Andreas Schlude wurde für sein langjähriges Engagement zum Ehrenmitglied ernannt.

Jestetten – Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr im März hätte Andreas Schlude zum Ehrenmitglied ernannt werden sollen, war allerdings kurzfristig genauso verhindert wie weitere zu Ehrende. Gesamtkommandant Holger Jörns holte die Ehrungen jetzt im Rahmen einer Versammlung der Einsatzabteilung und der Seniorenmannschaft nach. Anwesend waren dabei die Gemeinderäte und Bürgermeisterin Ira Sattler.

Die Bürgermeisterin und Kommandant Jörns überreichten die Ehrenmitgliedsurkunde unter tosendem Applaus und stehenden Ovationen der Anwesenden an den sichtlich gerührten Andreas Schlude. Dieser sei stets bereit, viel Verantwortung innerhalb der Feuerwehr zu übernehmen, so der Kommandant. 1978 trat Schlude der Jugendfeuerwehr bei und wurde 1984 in die aktive Wehr übernommen. Gleich war er als Ausbilder in der Jugendfeuerwehr tätig und absolvierte den Gruppenführerlehrgang. es folgten die Leistungsabzeichen Bronze, Silber und Gold, und seit 1986 ist Schlude Mitglied im Feuerwehrausschuss.

Nachdem er zwei Jahre die Jugendfeuerwehr geleitet hatte, war er von 1998 bis 2006 Gesamtkommandant. Innerhalb der Feuerwehr zeichnet sich der hilfsbereite Maschinist und Zugführer regelmäßig durch sein handwerkliches Geschick aus. Als Leiter des Bauhofes der Gemeinde, sorgt er für einen reibungslosen Ablauf zwischen der Feuerwehr und der Einrichtung der Gemeinde Jestetten.

Auch überörtlich zeigt sich Andreas Schlude sehr aktiv, da er seit dem Jahr 2003 das Amt des stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Waldshut inne hat. Seit 21 Jahren ist er Kreisausbilder und seit 2012 Lehrgangsleiter für die Ausbildungen Truppmann und Truppführer. Hierzu absolvierte Schlude insgesamt 30 Lehrgänge und Fortbildungen auf der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal. Mittlerweile erhielt der Hauptbrandmeister verschiedene Ehrungen auf Kreis- und Landesebene. In Eigenregie führte Schlude Seminare zum Thema „Unfallrettung/technische Hilfeleistung“ in Jestetten durch.

Die Bürgermeisterin lobte das Engagement ihres Mitarbeiters in der Feuerwehr und gratulierte, auch im Namen des Gemeinderates zur Ernennung. Abschließend meinte Gesamtkommandant Jörns zu Andreas Schlude gerichtet: „Alles was Du machst, hat Hand und Fuß“, Jörns betonte Schludes fachlichen und sozialen Kompetenzen und meinte: „Du bist ein toller Kamerad“. Die Versammlung schloss mit einem gemütlichen Beisammensein.