Jestetten Feuerwehrleute aus dem östlichen Landkreis absolvieren den Lehrgang Truppmann 1

20 Truppmänner und -frauen von Feuerwehren aus dem östlichen Landkreis freuen sich, dass sie den Basiskurs erfolgreich absolviert haben.

24 Feuerwehrangehörige aus dem Landkreis Waldshut, davon zwei Frauen, absolvierten im März und April am Lehrgangsstandort in Jestetten die Truppmann 1- Ausbildung. Feuerwehrangehörige der Feuerwehren Stühlingen, Albbruck, Hohentengen, Lottstetten, Lauchringen, Klettgau und Jestetten erlernten im Basiskurs Truppmann 1 das Grundwissen der Feuerwehrarbeit. Nun gilt es für die Lehrgangsteilnehmer, die gemachten Erfahrungen an ihren jeweiligen Feuerwehrstandorten und bei weiterführenden Lehrgängen zu vertiefen.

Unter der Lehrgangsleitung von Kreisausbilder Andreas Schlude von der Feuerwehr Jestetten und seinem Ausbilderteam Phillip Büche (Eggingen), Markus Helm (Dettighofen) und Markus Benz (Jestetten), wurde das Basiswissen in Theorie und Praxis vermittelt. Für den Lehrgang opferten die Teilnehmer unter anderem fünf Samstage für die Weiterbildung im Ehrenamt Feuerwehr. Unter den Teilnehmern gab es zahlreiche Mitglieder der Jugendfeuerwehren, aber auch Quereinsteiger, was wiederum aufzeigt, dass es nie zu spät ist, ein sinnvolles Hobby zu ergreifen, das der Allgemeinheit dient.

In erster Linie waren bei der Ausbildung die Themen Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gefragt. Wie auch bei den vorangegangenen Lehrgängen, zeigten sich alle Teilnehmer äußerst motiviert und laut dem Lehrgangsleiter Andreas Schlude hatten auch die Ausbilder viel Freude und Spaß mit der "tollen Truppe".

Unterstützung erfuhren die Ausbilder von Maschinisten der umliegenden Feuerwehren und den Zugführern Sven Trapp und Gerhard Straub von der Feuerwehr Jestetten, welche sich den Lehrgangsthemen Erste Hilfe und Absturzsicherung annahmen.

Verpflegt wurden die Teilnehmer wiederum über die Kantine der Feuerwehr Jestetten und deren Wirt Roland Sigg, welcher Hilfe durch Sabrina Kreutz und Martin Schwarz erfuhr. Die Ausbildung endete mit der Abschlussprüfung. 20 der 24 Teilnehmer, die zur Prüfung zugelassen worden waren, bestanden die Prüfung schließlich. Vier Teilnehmern fehlen noch verschiedene Ausbildungsblöcke, die zuerst noch nachgeholt werden müssen, um zur Prüfung zugelassen zu werden.