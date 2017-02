Jestetten Feuerwehr wird bei Wohnhausbrand in Jestetten mit einigen Problemen konfrontiert

Im Gebäude der Fahrschule 10le in Jestetten kam es am Wochenende zu einem Brand. Nur mit dem Einsatz von drei Drehleitern konnte dieser unter Kontrolle gebracht werden. Besonders die Nachbarschaftshilfe verblüfft: Anwohner versorgten die Einsatzkräfte mit Kuchen und Getränken und nahmen die Geschädigten auf.

Jestetten (uka) Richtig geschafft waren die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, als um 7.30 Uhr die Brandstelle verlassen wurde und der Polizei übergeben werden konnte. Die Nacht blieb soweit ruhig, die Einsatzkräfte hatten tagsüber ganze Arbeit geleistet.

In mehreren Schichten eingeteilt, wurde die Brandstelle beaufsichtigt. Der Brandwache wurde ein Geschäftsraum der Fahrschule 10le im Erdgeschoss des Brandhauses zur Verfügung gestellt und die Einsatzkräfte konnten sich dort verpflegen und aufwärmen.

Klar ist, dass der Einsatz für die Feuerwehr Jestetten noch nicht abgeschlossen ist. Die Fahrzeuge sind wieder einsatzbereit, aber bis alles gereinigt, geprüft und wieder am richtigen Platz ist, wird es noch Tage dauern. Die Einsatzkleidung aller direkt am Brand beteiligten Angehörigen wird auf Grund der Kontamination chemisch gereinigt. Am Montagmorgen wird eine Zimmerei das Dach provisorisch abdecken, so dass keine weitere Feuchtigkeit mehr eindringen kann.

Sehr zufrieden zeigte sich der Kommandant und Einsatzleiter der Feuerwehr Jestetten, Holger Jörns, mit dem Ablauf des Einsatzes, welcher intern noch aufgearbeitet wird. Nur mit dem Einsatz von drei parallel eingesetzten Drehleitern konnte der Brand an diesem sehr komplexen Gebäude unter Kontrolle gebracht werden.

Da das Löschwasser gezielt eingesetzt wurde und auch noch während den Löscharbeiten mit Saugern aufgenommen werden konnte, hält sich der Wasserschaden in den unteren Wohnungen sehr in Grenzen oder ist gar nicht eingetreten.

Überwältigt waren die Helfer von der ganzen Nachbarschaft des betroffenen Anwesens, welche unkompliziert Räume und Toiletten zur Verfügung gestellt hat, Kinder und Angehörige aufnahm und die Einsatzkräfte mit Getränken und Kuchen/Verpflegung versorgt hat. Gut, dass es solch eine Form von Sozialkompetenz und auch diese Form von Wertschätzung gegenüber den Einsatzkräften noch vorhanden ist.

Die Gedanken der Einsatzkräfte sind auch bei den Bewohnern, welche sehr geduldig die Löscharbeiten verfolgten. Sie hatten großes Verständnis dafür, dass die Sicherheit vor geht und sie lange warten mussten, bis sie das Haus betreten konnten. Nach dem Einsatzende der Feuerwehr, beginnt nun erst die Aufarbeitung des Geschehens für die Bewohner.