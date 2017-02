Jestetten Fasnacht in Jestetten: Die Akteure des Schnörriobeds in Altenburg beherrschen ihre Kunst

Fasnacht in Jestetten: Die Akteure des Schnörriobeds in Altenburg beherrschen ihre Kunst

Der Schnörriobed in Altenburg füllt die Halle bis zum Bersten. Die Narrenzunft feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem spektakulären Abend.

Unter dem Motto „Zwischen Löhr und Schanz 50 Jahre Schnörritanz“ sollte der Zunftabend der Narrenzunft Altenburg begangen werden. Und die Erwartungen an einen Schnörriobed sind traditionell sehr hoch. Insofern ist es für die Altenburger Narren immer eine große Herausforderung, diesen gerecht zu werden. Doch auch in diesem Jahr war es für das Publikum in der zum Bersten gefüllten Altenburger Halle ein Hochgenuss, den Programmpunkten des Abends zu folgen. Begonnen hatte alles mit einem außerplanmäßigen Auftritt der Jestetter Düüfel, die Robert Windler und Ralf Göhrig, die notorischen Kritiker der Jestetter Verhältnisse im Allgemeinen und der Jestetter Fasnacht im Besondereren, in ihre Schranken verwiesen.

Gewohnt souverän und unterhaltsam führte Stephan Bierwagen – in diesem Jahr mit Oberzunftmeister Robert Binkert als Unterstützung – durchs straffe Programm. Es wurde ausschließlich von Mitgliedern der Narrenzunft geplant, zusammengestellt und aufgeführt. Bereits die Jungschnörris, die Jugendgruppe der Altenburger Narrenzunft, darunter einige, die erstmals auf der Bühne standen, hatten einen bemerkenswerten Auftritt als Rhythmusfraktion. Tänzerisch geprägt war die Geburtstagsfeier für den Schnörri, die älteste Figur der Altenburger Narren. Als Babies in Windeln, als Indianer oder singende Ordensschwestern à la Sister Act tanzten die Schnörris über die Bühne und feierten sich selbst.

Nicht fehlen durften an diesem Abend Spitzen gegen die schweizerischen Nachbarn, Donald Trump oder unverständliches Verwaltungshandeln, wobei Bürgermeisterin Ira Sattler von jeder Kritik explizit ausgenommen war – mit Ausnahme der Frisur. Daneben wurde die überbordende politische Korrektheit in allen Lebenslagen und die übergründliche deutsche Bürokratie aufs Korn genommen. Musikalisch kommentiert seit Jahrzehnten Manfred Strauß die Vorkommnisse im Jestetter Zipfel, sei es solo oder mit seinen Mitstreitern Stephan Bierwagen, Walter Marquardt und in diesem Jahr erstmals Marco Vellutini.

Für gute Stimmung und Musik sorgten die Altenburger Guggenmusik, die Döbele Röhrer. Singende Strauße, ein mühsam zu errichtender Narrenbaum und selbstverständlich der Schnörritanz komplettierten das Programm. Zum Schluss folgte der heiß ersehnte Höhepunkt des Abends, das Männerballett, das sich in den vergangenen Jahren vom Charlys-Tante-Motiv zur ernst zu nehmenden Choreografie entwickelt hat. Unter der Leitung von Christina Unzicker zeigte die Gruppe junger und junggebliebener Männer einen akrobatischen Tanz und sorgte dafür, dass die Halle tobte.