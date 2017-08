Jestetten "Es überzeugt durch eine einmalige Haptik  Bildhauer Jürgen Kübler arbeitet am liebsten mit Marmor

Seit 20 Jahren erstellt der Jestetter Bildhauer Jürgen Kübler Skulpturen. Die Werke des 46-Jährigen sind an vielen Orten im Landkreis zu bewundern.

Unzählige Steinplatten, Steinquader oder Bruchsteine aus aller Herren Länder stehen auf dem Werkgelände des Jestetter Steinbildhauers Jürgen Kübler. Der 46-Jährige ist nicht zu sehen, doch aus der Halle ist ein Hämmern und das Rattern eines Pressluftaggregates vernehmbar. Diesen Geräuschen folgend findet man den Bildhauer, staubverhüllt, beim Bearbeiten eines großen Granitsteines, der ein imposantes Grabmal werden soll. Jürgen Kübler hat seine Skulpturen bei Ausstellungen in Schaffhausen und Jestetten gezeigt. In der Jestetter Orts-Chronik, die im Dezember erscheint, ist ihm ein Porträt gewidmet.

Jürgen Kübler hat schon als Kind Reliefs in Steine geritzt, und solche gab es im Umfeld des Sohnes eines Mauerers zur Genüge. So war es für ihn nach Beendigung der Schulzeit nur folgerichtig, die Lehre eines Bildhauers anzustreben. „In Max Blödt hatte ich einen hervorragenden Lehrmeister und lernte bald, dass hinter einem Steinbildhauer mehr steckt, als die Fähigkeit, Grabsteine zu bearbeiten und aufzustellen“, erzählt Jürgen Kübler. Er entwickelte eine große Affinität zu Figuren. Nach seiner Lehre arbeitete er einige Jahre in der Schweiz mit dem Schwerpunkt, alte Steinfiguren zu restaurieren.

1998 absolvierte Jürgen Kübler die Meisterprüfung und sechs Jahre später übernahm er seinen ehemaligen Ausbildungsbetrieb, nachdem sich Max Blödt zur Ruhe gesetzt hatte. Da sich, durch zeitgenössische Bestattungsformen das Geschäft mit klassischen Grabsteinen veränderte, wurde Jürgen Kübler schnell klar, dass er sein Geschäftsfeld, auch im Interesse seiner Gesellen und Auszubildenden, erweitern musste. Hobby und Beruf konnte er dabei gut vereinbaren, und er widmete sich vermehrt der Schaffung von steinernen Skulpturen.

Seine Inspiration holt er sich dabei im Urlaub in südlichen Gefilden – griechisch-römische Tempelanlagen und klassische Kunst sind seine Vorlagen. „Das beflügelt mich“, sagt Jürgen Kübler und schwärmt von seinem Lieblingsstein, dem Marmor. „Der ist gut zu bearbeiten, feinkörnig und überzeugt durch eine einmalige Haptik.“ Dadurch entstanden in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche Skulpturen, die sich inzwischen an einigen Orten im Landkreis, beispielsweise in Lauchringen (Ziegen) oder Nack (Einfassung des alten Mühlsteins) wieder finden. Und ein paar Kunstwerke stehen auch in Jestetter Gärten. Daneben hat Jürgen Kübler auch eindrucksvolle Grabmale geschaffen.

„Ich würde gerne mehr Kunst machen, doch das Tagesgeschäft hat natürlich Vorrang“, stellt der Bildhauer fest. Dennoch nimmt das künstlerische Element immer größeren Raum ein. „Für mich gibt es nichts anderes, die Bildhauerei ist mein Lebensinhalt“, sagt Jürgen Kübler.