Jestetten Einen guten Draht zu Jugendlichen: Schulsozialarbeiter Michael Mothes gibt Einblick in seine Arbeit

Michael Mothes gibt Einblick in seine Arbeit. Der 34-Jährige ist als Schulsozialarbeiter für zwei Gemeinden tätig. Und er freut sich auf die tollen Aktionen, die es in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche aus Jestetten und Lottstetten geben wird.

Jestetten – Mit dem Ziel, zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beizutragen, wurde in den Gemeinden Jestetten und Lottstetten im Jahr 2007 die Stelle eines hauptamtlichen Jugendarbeiters geschaffen, wobei Jestetten mit 70 Prozent und Lottstetten mit 30 Prozent an den Kosten beteiligt ist. Seit Juni 2012 ist Michael Mothes für die Kinder und Jugendlichen in den beiden Gemeinden zuständig.

Der gebürtige Sachse hat nach seinem Fachabitur während des Zivildienstes mit behinderten Menschen gearbeitet. "Diese Zeit war richtungsweisend für mein Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Kiel und die spätere Berufswahl", so Mothes. Ganz bewusst habe er nach Abschluss des Studiums seine Stellensuche auf Süddeutschland konzentriert: "In wohlhabenden Bundesländern stellen sich in der Jugendarbeit andere Probleme als in den ärmeren." Gelandet ist er im Jestetter Zipfel – und hier fühlt er sich wohl.

„Jung sein ist nicht leicht“, sagt der 34-Jährige. Und heute sei es besonders schwer. "Die Eltern von heute geben sich selbst jugendlich, hören oft die gleiche Musik wie ihre Kinder, kleiden sich in Jeans und Turnschuhen und tummeln sich sogar in den gleichen sozialen Netzwerken wie die Jungen. Da ist es um so schwerer, sich abzugrenzen und anders zu sein." Wenn es Stress mit den Eltern oder der Familie gibt, die Jugendlichen Ärger mit Freunden haben, Probleme in der Schule oder bei der Arbeit auftreten, oder wenn sie einfach jemanden brauchen, um sich auszusprechen oder Information zu holen, dann ist Mothes für die jungen Menschen da. Er habe einen guten Draht zu den Jugendlichen und sagt: „Ich muss zu ihnen passen, und Offenheit und Wertschätzung sind besonders wichtig." Alles basiere auf Freiwilligkeit, und durch das Prinzip der Partizipation werde den Jugendlichen eine aktive Mitgestaltung ermöglicht.

Michael Mothes freut sich, dass die Jugendräume in Lottstetten und Jestetten immer sehr gut besucht sind, oft sind es bis zu 40 Leute, die sich dort treffen. "Und es ist eine gute Mischung von Jungs und Mädchen im Alter von 10 bis zu 24 Jahren." Die Räume stehen für alle Jugendlichen offen und bieten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung oder können einfach ein Rückzugsort sein. Mothes ist immer anwesend, und alles, was die Jugendlichen ihm anvertrauen, wird anonym und vertraulich behandelt, denn als Jugendarbeiter unterliegt er der beruflichen Schweigepflicht. Der Jestetter Sommerspass und der Lottstetter Feriendrache sind zwei wichtige Veranstaltungsreihen, die vom Jugendarbeiter in Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen und Privatleuten organisiert und durchgeführt werden. Auch in den kommenden Sommerferien wird es wieder tolle Aktionen für Kinder und Jugendliche aus Jestetten und Lottstetten geben. Neben vielen anderen Aktivitäten stehen die Wanderwoche in Elm, das Sommerlager in Überachen und die Mini-Kibi-Woche, Besuche im Spital Schaffhausen und dem Stuttgarter Landtag auf dem Programm, und spannend wird sicher das Lehrer-/Schüler-Fliegen.

Mehr Infos im Internet: www.kinder-jugendarbeit.de