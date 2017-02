Jestetten Ein Busprojekt an der realschule Jestetten fördert die Verkehrssicherheit

Ein Bus ist zu Gast an der Realschule Jestetten zur Demonstration des richtigen und falschen Verhaltens der Schüler beim Warten, beim Ein- und Ausstieg und auch bei der Fahrt selbst.

Jestetten (rig) Im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Gibt Acht im Verkehr" konnten Jestetter Schüler der fünften Klasse ihre Erfahrungen mit den Gefahren beim Busfahren machen. Um den jungen Fahrgästen die Aktion näher zu bringen, war die Polizei ins Schulhaus gekommen. In einem Theorieteil wurden die Schüler von den Waldshuter Verkehrspolizisten Michaela Jehle und Jürgen Spill über die besonderen Gefahrensituationen beim Busfahren aufgeklärt. Dabei ging es auch um Verkehrsregeln, das korrekte Verhalten im Bus, die Gefahren des Drängelns oder auch Sachbeschädigung durch Zerstörungswut.

Auf dem Schulgelände wurden fahrpraktische Übungen gezeigt und außerdem Übungen im Bus durchgeführt. Hierzu war eigens der Busunternehmer Andreas Griesser mit seinem 18 Tonnen schweren Omnibus zur Realschule gekommen. Er demonstrierte auf der, an diesem Tag für den Verkehr gesperrten Straße eindrücklich, wie weit ein Bus beim An- und Wegfahren an einer Haltestelle mit dem Heck ausschwenkt. Dadurch wurde den Schülern verdeutlicht, wie wichtig ein ausreichender Sicherheitsabstand zur Straße und zur Bushaltestelle ist. Um einen Eindruck davon zu bekommen, welche Bereiche vom Fahrer tatsächlich eingesehen werden können oder eben auch nicht, durften alle Fünftklässler auf dem Fahrersitz Platz nehmen und den sogenannten toten Winkel selbst kennenlernen.

Andreas Griesser informierte über die zulässige Anzahl an Sitz- und Stehplätzen im Bus und erklärte den Kindern den Unterschied zwischen Linien- und Reisebus. Er zeigte Festhaltemöglichkeiten und die Sicherheitseinrichtungen im Bus, wie beispielsweise den Nothammer. Ordnung sei im Bus zudem äußerst wichtig, so sollen Schultaschen und Rucksäcke unter den Sitz oder zwischen die Beine gestellt werden.

Am meisten beeindruckend waren für die Schüler die Bremsdemonstrationen, bei denen ein Bus aus Tempo 20 oder 30 Kilometer pro Stunde bis zum Stillstand abgebremst wurde. Die im Bus sitzenden Kinder spürten die enormen Kräfte, die bei einem solchen Bremsmanöver freigesetzt werden. Dadurch wurde ihnen klar, weshalb es so wichtig ist, sich stets gut festzuhalten oder dass man an einer Bushaltestelle oder entlang der Straße nicht herumtollen oder gar Mitschüler schubsen sollte. Rektor Peter Hausmann und die Lehrer waren ebenfalls beeindruckt von der Aktion, die in Zukunft jährlich stattfinden wird.