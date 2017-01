Jestetten Die Musiker-Familie Hanke aus Sindelfingen unterhält 500 Gäste in der Pfarrkirche St. Benedikt

Das Neujahrskonzert in Jestetten begeistert mit hochkarätiger Besetzung. Die Familie Hanke spielt Stücke von Vivaldi bis Jazz.

Mit einem musikalischen Paukenschlag begann in Jestetten das neue Jahr. Dem Kulturkreis war es gelungen, die Musikerfamilie Hanke aus Sindelfingen zum Neujahrskonzert in das ehemalige Zollausschlussgebiet zu holen. Rund 500 Gäste kamen in die katholische Pfarrkirche St. Benedikt und diese wurden nicht enttäuscht.

Matthias Hanke, Landeskirchenmusikdirektor für die Evangelisch-Lutherische-Landeskirche in Württemberg, seine Frau Theresia (Barockgeigerin) mit den Söhnen David (Blockflötist in Wien), Lukas (Violastudent) sowie Jonathan und Fabian (beide Schüler an Musikgymnasien) begeisterten zwei Stunden lang mit ihrer Musik das Publikum. Dieses wiederum bedachte die Musiker mit stehenden Ovationen.

Die Hankes begannen mit der Ouvertüre aus dem Märchenkonzert „Pinocchio und der Flötenspieler“ und schlugen dann einen Bogen vom Barock bis in die Neuzeit. Man hätte das Konzert auch „Vivaldi meets Jazz“ nennen können, die musikalische Bandbreite war enorm. Dies lag, neben dem außergewöhnlichen Talent der Musiker, auch an den gespielten Instrumenten. Neben Klavier, Violine und Viola sorgten Tuba, Melodika, Perkussion und diverse Blockflöten für den richtigen Ton.

Die Stücke wurden in immer wechselnden Formationen gespielt, in der Besetzung teilweise vom gesamten Sextett bis hin zum Duett mit langen Soli. Und während sich die Eltern im Lauf des Konzerts mehr und mehr zurückzogen, traten die Söhne zunehmend in den Mittelpunkt des Programms. Besonderen Eindruck hinterließ das vom 17-jährigen Jonathan komponierte Stück „4#David“, für Piano und Flöte, das schier unglaubliche Variationen offenbarte und mitten in den progressiven Rock führte. Ebenfalls anrührend war „Oblivion“ des argentinischen Komponisten Astor Piazolla. Das Duett der beiden jüngsten, Jonathan am Klavier und Fabian an der Tuba, sorgte gleichfalls für Euphorie im Publikum.

Am eindrucksvollsten allerdings war das Violaspiel von Lukas Hanke, der mit seinem Instrument den warmen Klangteppich auslegte. Gefühlvoll und ausdrucksstark setzte er dabei die wesentlichen Akzente. Das Jestetter Publikum konnte gar nicht genug von der Musik der Hankes bekommen und so mussten noch einige Zugaben gespielt werden.

Wer noch nicht genug hat von den musikalischen Leckerbissen des Familie Hanke, kann sich auf der Homepage (www.davidhanke.com) über weitere Auftritte und Aufnahmen der Familie Hanke informieren.