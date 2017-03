Jestetten Die Kolpingfamilie Jestetten unterstützt Flüchtlinge

Die Kolpingfamilie Jestetten plant ein Roadshow-Sommerfest mit Info-Mobil zu Asylbewerbern am 18. Juni auf dem Hof des Asylbewerberheims.

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte die Kolpingfamilie zurück. Hierzu begrüßte der Vorsitzende Udo Schulze erstmals Gemeindereferentin Sonja Weissenberger. Ein zentrales Thema war das Sommerfest, das zugunsten von Flüchtlingen veranstaltet wird.

Beim Rückblick erwähnte Udo Schulze insbesondere einen Besuch bei der befreundeten Kolpingfamilie in Donaueschingen, den Suserbummel mit der Kolpingfamilie Winterthur, den Kolpinggedenktag und das traditionelle Spaghettiessen in Winterthur mit der dortigen Kolpingfamilie. Kassiererin Mathilde Altenburger berichtete von bescheidenen Umsätzen und einem ordentlichen Kassenstand. Bei den von Andreas Merk geleiteten Wahlen wurden Kassiererin Mathilde Altenburger wie auch Beisitzer Konrad Schlude einstimmig bestätigt.

Neben den üblichen Terminen wie Familienwanderung, Maiandacht und Suserbummel gibt es auch einen Vortragsabend mit Gabriele Ayivi, die in Nigeria in einem Kinderheim und Krankenhaus tätig ist. Diskutiert wurde auch das Roadshow-Sommerfest, das am 18. Juni auf dem Hof des Asylbewerberheims geplant ist. Organisator Klaus Vogel erläuterte ausführlich, was sich hinter dem Begriff verbirgt. So gibt es seit Anfang 2016 das Kolping-Netzwerk für Geflüchtete, das sich zur Unterstützung geflüchteter Menschen auf die vier Säulen Wohnen, Begleiten, Bilden und Zusammenleben stützt. Die Roadshow beinhaltet ein Info-Mobil zur Sensibilisierung für die Belange der Geflüchteten. Zusammen mit dem Helferkreis und unter Mitwirkung des Musikvereins und des Akkordeonorchesters will die Kolpingfamilie dieses Sommerfest veranstalten. Der Reinerlös soll direkt den Flüchtlingen zugutekommen.

Kurz diskutiert wurde auch die Mithilfe der Kolpingfamilie bei der Durchführung von Fronleichnam im Hof des Seniorenheims „Im Winkel“. Konrad Schlude, der sich zusammen mit Bernhard Merk und Heinz-Dieter Metzger für Erfassung und Erhalt von Kleindenkmälern einsetzt, erläuterte ein Grabmal, das vom Friedhof beim Altersheim stammt, der inzwischen als Kulturdenkmal ausgewiesen ist.