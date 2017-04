Jestetten Die Kabarettistin Stéphanie Berger erzählt heitere Gechichten aus dem Leben einer Frau

Die Schweizer Kabarettistin Stéphanie Berger unterhält in Jestetten und gibt eine Vorpremiere ihres Programms „No Stress, No Fun“.

Anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens präsentierte die Volksbank Hochrhein die Schweizer Schauspielerin, Sängerin und Komikerin Stéphanie Berger in der Jestetter Gemeindehalle. Dort stellte die ehemalige Miss Schweiz ihr neues Bühnenprogramm „No Stress, No Fun“ vor, quasi als Vorpremiere, denn eigentlich geht es mit dem Programm erst am 7. April in Winterthur los.

Das Publikum in der voll besetzten Jestetter Halle konnte also gespannt sein, was auf es zukommen würde – eines kann schon vorweggenommen werden: Enttäuscht wurden die Jestetter nicht. Von Vorteil war es, dass Jestetten, umarmt von schweizerischem Hoheitsgebiet, sodass die Einheimischen bei Eidgenossen vielleicht auch als Landsmänner und -frauen durchgehen würden – was den gesprochenen Dialekt anbelangt jedenfalls. Denn so zündete das Dauerfeuer der Gags auf der Bühne und lediglich beim einen oder anderen Zugezogenen verpuffte hier und da eine Pointe.

Das war gerade die Stärke von Stéphanie Berger, die von ihrer Authentizität und Bühnenpräsenz lebt. Hätte sie ihr Programm in die deutsche Schriftsprache übersetzt, wäre es ihr ergangen, wie dem schweizerischen Tatort, der im Mundartoriginal stark ist, in der synchronisierten Version im deutschen Fernsehen aber auf Grund läuft.

Fast zwei Stunden stand die in Bern geborene Künstlerin auf der Bühne, mit vollem Körpereinsatz, singend, tanzend, den Kontakt zum Publikum herstellend, und erzählte dabei von den alltäglichen Herausforderungen im Leben einer Frau. Dabei spielten Kinder, das Älterwerden und natürlich Männer eine zentrale Rolle und an der Reaktion des Publikums war schnell zu erkennen, dass sich Berger nicht im luftleeren Raum bewegt, sondern die geschilderten Lebenssituationen nur allzu bekannt sind.

Man könnte natürlich sagen, dass sich Stéphanie Berger lediglich bekannter Klischees bedient, doch die Aussage, dass täglich die Sonne aufgeht, ist ebenfalls alt bekannt und deshalb doch nicht falsch. Die Art und Weise jedoch, wie die Schweizerin diese Lebensweisheiten verpackte, mit all den Tipps und Tricks, Stress zu vermeiden und das Glück zu erzwingen, war einfach großartig. Ohne Rücksicht auf die eigene Person und mit viel Selbstironie präsentierte eine starke Frau ihre Schwächen, die menschlichen Unzulänglichkeiten beiderlei Geschlechter, um am Ende festzustellen, wie wichtig es ist, das Leben zu nutzen, auszukosten und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.