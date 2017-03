Jestetten Die Gemeinde Jestetten kämpft gegen den krankmachenden Verkehrslärm

Eine Begrenzung auf Tempo 30 in der Nacht ist im Gespräch, um den Verkehrslärm zu vermindern. Eine Ortsumfahrung verspricht zwar mehr Entlastung, ist aber nicht in nächster Zeit zu erwarten.

Mit 17 000 Fahrzeugen täglich ist Jestetten einer großen Belastung ausgesetzt und somit zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans verpflichtet. Die Aufstellung eines solchen Plans hatte der Gemeinderat bereits im Dezember 2014 beschlossen. Im Frühjahr 2016 erfolgte dann die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. Für Bürgermeisterin Ira Sattler nicht nachvollziehbar war, dass die Inforveranstaltung für Bürger von weniger als zehn Teilnehmern besucht war und keinerlei Anregungen gekommen seien.

Von der Firma Rapp Trans AG war Wolfgang Wahl in der Sitzung anwesend, um die bisherigen Ergebnisse sowie den Planentwurf vorzustellen. Wahl betonte, dass Lärm krank mache und entsprechende Maßnahmen seien eine Gefahrenabwehr für die Einwohner. Die Ergebnisse der Lärmkartierung hätten gezeigt, dass der Straßenverkehrslärm die ganztägigen und nächtlichen Auslösewerte an mehreren Immissionspunkten übertreffe. Richtwerte für den Tag sind ein Pegel von 70 Dezibel(A), für die Nacht 60 Dezibel(A).

Als technisch mögliche und zielführende Maßnahme wurde von der Rapp Trans AG für die Hauptbelastungszone B 27 Mitte eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vorgeschlagen, die laut Wahl eine deutliche Lärmreduzierung bedeuten würde. Ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde tagsüber erscheint den Planern wenig sinnvoll, hier ist der Verkehr aufgrund des hohen Aufkommens ohnehin verlangsamt.

Der Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags wäre in ferner Zukunft ein Mittel der Wahl, da der Belag noch intakt sei. Im Bereich B 27 Ost sei ein Tempolimit unverhältnismäßig, hier denken die Planer an etwaige Zuschüsse für Schallschutzfenster. Der beste Schutz, und daher dem Gremium sehr anzuraten, sei die Anregung zum Bau einer Ortsumfahrung, betonte Wahl.

Die Bürgermeisterin betonte, dass die Ortsmitte Jestetten unter krankmachendem Lärm leidet, und die Gemeinde vom Gesetzgeber verpflichtet ist, Maßnahmen zu ergreifen. Zwei der vorgestellten Möglichkeiten seien wirksam. „Die Ortsumfahrung ist die wirkungsvollste Möglichkeit, aber die Umsetzung liegt nicht in der Hand der Gemeinde“, führte Sattler aus. Sie informierte, dass die Ortsumfahrung zwar im Bundesverkehrswegeplan mit 67 anderen Maßnahmen in den vordringlichen Bedarf zur Ausführung bis im Jahr 2030 aufgenommen sei. Eine kürzliche Tagung der Straßenbaukonferenz in Stuttgart habe aber gezeigt, dass der Bund gezwungen sei, eine Priorisierung vorzunehmen.

Sattler rechnet damit, dass zwei Drittel der Maßnahmen in der Planung des Bundes zurückgestellt werden. „Wir müssen um eine Ortsdurchfahrung kämpfen und die schlimme Situation darstellen“, betonte die Bürgermeisterin. Tempo 30 bei Nacht sei sinnvoll, aber nur mit permanenter Überwachung zu erreichen. Hier gelte es, eine Grundsatzdiskussion im Landratsamt auszulösen, da der Kreis Geschwindigkeitsbegrenzungen bisher gar nicht oder nur temporär überwache.

„Eine Kontrolle ist wichtig. Wer an der Hauptstraße wohnt, weiß, dass morgens um 4 Uhr Verkehr und Lärm losgehen“, so Ulrike Hader (SPD). Während eine deutliche Mehrheit der Räte die Dringlichkeit einer Ortsumfahrung und ein nächtliches Tempolimit befürworteten, störten sich Lothar Altenburger und Konrad Schlude (beide CD) daran, dass der Lärm nicht gemessen, sondern „berechnet“ wurde. Altenburger ging sogar so weit, der Bürgermeisterin vorzuwerfen, sie wolle mit dem Aktionsplan lediglich ihre Ideen durchsetzen. Mit drei Gegenstimmen fasste das Gremium den Beschluss, den Lärmschutzplan mit den Maßnahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung zur förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange freizugeben.