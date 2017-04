Jestetten Die Ausstellung Malerei und Stein bewegt sich im Spannungsfeld der vier Elemente

Die Ausstellung Malerei und Stein verbindet Werke der Künstler Jürgen Kübler und Wolf Zien. Dudelsackklänge umrahmen die Vernissage.

Unter dem Motto "Malerei & Stein" steht die Ausstellung die noch bis Montag, 17. April, im Alten Schulhaus von Jestetten zu sehen ist. Jürgen Kübler (Steinarbeiten) und Wolf Zien (Bilder) zeigen dabei ihre Arbeiten, die auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben, bei näherer Betrachtung aber doch ein ganzheitlich umfassendes Bild ergeben.

Es ist eine Ausstellung, die alle vier klassischen Elemente – Luft, Erde, Feuer und Wasser – umfasst. In einer feuerrauchgeschwängerten Atmosphäre trafen sich denn auch die Besucher der Vernissage im verwinkelten Hinterhof und Garten des Alten Schulhauses, streng beobachtet von einem mystisch anmutenden Greif, der auf dem Dach des Gebäudes thronte.

Dietrich Veigel, Vorsitzender des Jestetter Kulturkreises, begrüßte einige Dutzend Kunstinteressierte zu der Vernissage, die von Patric Gubser und Marc Schwind am Dudelsack, unter anderen mit den schottischen Hymnen "Scotland the Brave" und "Flower of Scotland", musikalisch untermalt wurde.

Jürgen Kübler absolvierte zwischen 1986 und 1989 eine Lehre als Steinbildhauer bei Max Blödt in Jestetten. 1998 legte er die Meisterprüfung in Königslutter ab, im Jahr 2004 übernahm er den renommierten Betrieb von Max Blödt und arbeitet seither als freischaffender Bildhauer.

Wolf Zien, geboren in Berlin, machte 1958 das Abitur und wurde bei der Bundeswehr zum Piloten ausgebildet. Er tat seinen Dienst in mehreren Einsatzverbänden, in Stäben und als Lehrer an der Offiziersschule der Luftwaffe. Nach seiner Pensionierung studierte er in Hamburg Kunstgeschichte und Ägyptologie. Seit dem Jahr 1992 lebt er in Jestetten, wo er sein Hobby, das Malen und Zeichnen, weiter vertiefte. Zien bezeichnet seine Bilder als Lebenserinnerungen, daher sind sie auch grundsätzlich unverkäuflich.