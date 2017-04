Kreis Waldshut Der gemeinsame Verkauf von Wertholz am Bodensee bringt den Kommunen hohe Erlöse

Eine Eiche aus dem Gemeindewald Jestetten mit 874 Euro pro Festmeter ist der Spitzenreiter beim Verkauf des Forstbezirks Süd in Radolfzell. Den höchsten Durchschnittspreis erzielte die Gemeinde Küssaberg für ihr Holz mit 578 Euro pro Festmeter.

Ein großer Erfolg war die Bodensee-Oberschwaben Submission für die Waldbesitzer im östlichen Landkreis. Hier werden jährlich die wertvollsten Eichen und Buntlaubhölzer auf den Markt gebracht. Dazu werden diese auf dem Holzlagerplatz bei Radolfzell für die potenziellen Käufer entsprechend präsentiert. Dies ist zwar mit gewissen Transport- und Manipulationskosten verbunden, doch beim herkömmlichen Verkauf im Wald können die Furnier- und Fasseichenkäufer aus dem gesamten Mitteleuropa nicht erreicht werden.

Der Erfolg beim Holzverkauf gibt den Verantwortlichen des Forstbezirks Süd Recht. Mit rund 100 Festmetern an Eichen, Nussbäumen, Eschen und Ahorn waren die Förster von Waldshut bis Jestetten beteiligt und mit Durchschnittspreisen von rund 500 Euro pro Festmeter waren die Erlöse beachtlich. Den höchsten Preis erzielte mit 874 Euro pro Festmeter eine Eiche aus dem Gemeindewald Jestetten. Dieser Stamm aus dem Ettenberg hatte ein Volumen von rund vier Festmetern, spülte also alleine schon 3500 Euro in die Gemeindekasse. Damit wurde auch die Arbeit von vielen Generationen von Förstern und Waldarbeitern belohnt, die dafür gesorgt hatten, dass dieser Stamm in der Jugend nicht vom Wild angefressen und später von Buchen überwachsen wurde.

Den höchsten Durchschnittspreis erzielte die Gemeinde Küssaberg für ihr Holz mit 578 Euro pro Festmeter. Einmal mehr zeigte sich, dass eine gewisse Dimension beim Wertholz äußerst wichtig ist. "Es hat keinen Sinn, seinen Nussbaum im Feld oder Garten zu fällen", stellte Forstdirektor Hans-Peter Barth fest. Erst ab einem Mittendurchmesser beim Stamm von 60 Zentimetern ist man demnach beim Wertholz auf der sicheren Seite.