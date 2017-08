Jestetten Der Zirkus "Stella" unterrichtet wieder junge Artisten in Jestetten

Der Zirkus "Stella" gibt zum Abschluss der Sommerferien wieder einen Akrobatik-Lehrgang. Schüler lernen dabei unter anderem, zu jonglieren und auf dem Seil zu balancieren.

Mehr als 50 Kinder ab neun Jahren, die einmal Zirkusluft schnuppern möchten, trainieren hierfür in der letzten Sommerferienwoche, von 4. bis 10. September, mit den Zirkus-Pädagogen des Zirkus "Stella". Angeboten werden die Sparten Jonglieren, Fakir-Übungen, Balancieren am Drahtseil, Tanz auf dem Trapez, Feuerschlucken und vieles mehr. Am Freitag, am Samstag und am Sonntag der Woche werden die erlernten Kunststücke den Eltern, allen Zirkusfreunden und der Öffentlichkeit im Zirkuszelt auf der Vrenelis Wiese vorgeführt.

Am Mittwoch, 6. September, tritt dieses Jahr die A-cappella-Gruppe Hansi in der Bücherei auf. Bettina Valentin, Leiterin der örtlichen Volkshochschule, die für die Organisation des Ereignisses verantwortlich ist, freut sich sehr, dass diese Gruppe für den Zirkusgewonnen werden konnten. Nicht nur, dass Hansi in der Bücherei im Zirkuszelt auftritt, darüber hinaus spendet das Ensemble die komplette Gage dem pädagogischen Projekt Zirkus "Stella".

Mittwoch, 6. September, A-cappella-Auftritt von Hansi in der Bücherei in Jestetten um 20.15 Uhr; Freitag, 8. September, Premiere um 19 Uhr; Samstag, 9. September, Vorstellung um 19 Uhr; Sonntag, 10. September, Vorstellung um 14.30 Uhr. Die Bewirtung beginnt jeweils eine Stunde vor dem Vorstellungsbeginn. Der Vorverkauf für den Mittwochabend läuft. Karten für Hansi in der Bücherei sind ab sofort im Vorverkauf in Jestetten bei der Buchhandlung Annegret Schmitt erhältlich. Vorverkauf: 8 Euro, Abendkasse 9,50 Euro.