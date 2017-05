Jestetten Der Walderlebnispfad in Jestetten wird aus dem Dornröschenpfad erweckt

Der Walderlebnispfad öffnet wieder nach Instandsetzungsarbeiten durch den Forst und Ehrenamtliche. Die Waldarbeiter des Forstreviers Jestetten kümmern sich künftig um den Unterhalt.

Nach vielfältigen Instandsetzungsarbeiten wurde der Walderlebnispfad in Jestetten durch Bürgermeisterin Ira Sattler am Dienstag wiedereröffnet. Durch mutwillige Zerstörungen und weitere unglückliche Faktoren geschädigt, geriet die im Jahr 2006 unter großem Zuspruch der Bevölkerung eingeweihte Anlage östlich des Flachshofs nahezu in Vergessenheit. Dass dies nicht erneut passiert und der Pfad nunmehr verstärkt zu allerlei waldpädagogischen Veranstaltungen genutzt werden kann und bereits genutzt wird, ist neben dem zuständigen Forstrevier vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, die die zerstörten und verfallenen Stationen wieder auf Vordermann bringen.

Besonders zu erwähnen ist hierbei Dietrich Veigel, der ursprüngliche Initiator des Pfades, Otto Straub und Kurt Altenburger, die zunächst einmal die Baumhinweisschilder erneuert haben. Mit im Boot ist nun auch der Regionale Naturpark Schaffhausen, der den Jestetter Walderlebnispfad, genau wie den Lottstetter Waldlehrpfad im Schneckenberg ins Portfolio seiner Freizeitangebote aufgenommen hat. Lisa Landert, Projektleiterin Natur, zeigte sich daher auch besonders erfreut, die Attraktivität im Naturpark weiter steigern zu können.

Der laufende Unterhalt, eine Schwäche im bisherigen Konzept, wird nun durch die Waldarbeiter des Forstreviers Jestetten übernommen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass das üppig wachsende Grün, vor allem aber die wuchernden Brombeeren, im Zaum gehalten werden. Dadurch wird es auch möglich sein, dass Schulklassen verstärkt den Walderlebnispfad nutzen und ihren Unterricht auch im Waldklassenzimmer erleben können. Die Erlebnispädagogen der Jestetter Schulen werden hier ihrem Engagement freien Lauf lassen und dabei den Pfad um weitere Stationen erweitern. Im Herbst des vergangenen Jahres hat die Realschule bereits ein Seil zwischen Kronen alter Eichen gespannt, um den Wald aus anderer Perspektive zu erleben.

Der Walderlebnispfad in Jestetten wurde auf dem Gelände des ehemaligen Vita-Parcours, zwischen Fankengraben und Flachshof errichtet. Dieser hatte schon vor etlichen Jahren abgebaut werden müssen. In den 90er Jahren schon nicht mehr zeitgemäß, wurde er auch nicht mehr genutzt und zerfiel zusehends. Die Strecke mit ihren vielen Geländeeinschnitten (diese stammen aus dem späten 19. Jahrhundert, als dort, beim Bau der Eisenbahnlinie Bülach – Schaffhausen, Gestein für den Bahndamm gewonnen wurde) eignete sich vorzüglich für die Belange des neuen Pfades. In diesen Einschnitten befinden sich zum großen Teil die Stationen. Unter anderem das idyllische Waldklassenzimmer, das in seiner Anlage an ein griechisches Amphitheater erinnert und als Herz des Waldlehrpfads bezeichnet werden kann.