Jestetten Der TV Jestetten bietet viel Abwechslung und registriert veränderte Trends im Sport

Mehr als 500 Mitglieder sind beim TV Jestetten in neun Abteilungen aktiv. Die Eltern-Kind- und die Jugendgruppe erfreuen sich einer großen Nachfrage, die Badminton-Abteilung hingegen hat sich wegen zu geringen Interesses aufgelöst.

Die Plätze im Sportlerheim reichten bei der Hauptversammlung des Turnvereins Jestetten nicht aus, zu der der Vorsitzende Thomas Elger auch Bürgermeisterin Ira Sattler begrüßen konnte. Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Jahresberichte der Abteilungsleiter, Vorstandswahlen und der Haushaltsplan.

Vorsitzender Thomas Elger bedauerte die Auflösung der Badminton-Abteilung mangels Interesse, zeigte sich aber erfreut darüber, dass die Eltern-Kind-Gruppe aufgrund der großen Nachfrage geteilt werden musste und auch die Gruppe Jugendturnen eine ansteigende Tendenz hat.

Ein beeindruckendes Bild lieferten die einzelnen Abteilungsleiter von ihrer Arbeit. Es zeigte sich, dass nicht nur viel Arbeit hinter der Betreuung der mehr als 500 Mitglieder des TV Jestetten steckt, sondern das Vereinsleben in neun Abteilungen viel Abwechslung bietet. Sportliche Erfolge spiegelten sich in den Jahresberichten von Silke Ragusa (Aerobic), Markus Stark (Badminton), Peter Dold und Heidi Frisch (Fitness), Silke Springer (Jugendturnen), Thomas Elger (Volleyball), Silke Springer (Gymnastikgruppe), Andreas Gillich (Tischtennis), Martin Weißenberger (Oberturnwart) und Michael Mothes (Hip-Hop) wider.

Laut Kassiererin Ulrike Brünecke hat der Verein trotz beträchtlicher finanzieller Aufwendungen für den Übungsbetrieb einen kleinen Vermögenszuwachs. Aline Wessolowski und Andrea Wallner bestätigen eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeisterin Ira Sattler dankte dem Vorstandsteam für die geleistete Arbeit und unterstrich die Bedeutung des TV Jestetten im Vereinsleben der Gemeinde. Bei den Wahlen wurde nicht nur der Vorsitzende Thomas Elger bestätigt, sondern auch die stellvertretende Kassiererin Susanne Osswald, Schriftführerin Heike Frenzel, Oberturnwart und Abteilungsleiter Turnen Martin Weissenberger, Abteilungsleiterin Aerobic Silke Ragusa, Abteilungsleiter Volleyball Thomas Elger, Abteilungsleiter Tischtennis Franz Groten, Abteilungsleiter Hip-Hop Michael Mothes, Jugendleiterin Silke Springer, Leiterin Wirtschaftsbetrieb Martina Steinl sowie die Kassenprüfer Karin Schaaf, Lotti Herrmann und Silke Ragusa.

Keine Einwände hatte die Versammlung gegen den von Ulrike Brünecke vorgelegten Haushaltsplan. Im Wesentlichen werden in dem Plan die bisherigen Ansätze aus dem vergangenen Jahr fortgeschrieben. Zustimmung gab es für das umfangreiche Jahresprogramm mit Höhepunkten wie dem Besuch des Deutschen Turnfestes in Berlin und des Landes-Kinder-Turnfestes in Konstanz.

Zustimmung gab es auch für die Satzungsänderung. Im Paragraf 6 Organe wird künftig auch der neu geschaffene Posten eines Lehrbeauftragten aufgeführt, der Mitglied im Vorstand sein wird. Ausführlich wurde von der stellvertretenden Vorsitzenden Martina Maier das Projekt Gymwelt beschrieben, das sich mit Fitness, Freizeit und Gesundheitssport im Verein befasst.