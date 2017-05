Jestetten Der Schaffhauserland Tourismus bangt um Zuschüsse des Kantons

Der Schaffhauserland Tourismus hofft auf das neue Tourismusförderungsgesetz, das jährlich 250 000 Franken Förderung vom Kanton beinhaltet. Außerdem soll eine Beherbergungstaxe von 2,50 Franken kommen.

Zur Hauptversammlung von Schaffhauserland Tourismus kamen 64 Vertreter von Tourismus-Institutionen und branchennahen Organisationen. Unter ihnen war die Jestetter Bürgermeisterin Ira Sattler. Die deutschen Gemeinden Jestetten, Lottstetten, Blumberg und Büsingen sind Mitglied in der Schweizer Tourismusorganisation. Nachdem 2015 der erste Entwurf eines neuen Tourismusförderungsgesetzes vom Schaffhauser Stimmvolk abgelehnt wurde, gab der Kanton für 2016 eine Überbrückungshilfe von 250 000 Franken. Der neue Gesetzesentwurf des Kantonsrats sieht vor, dass der Kanton den Tourismus mit einem Jahresbeitrag von 250 000 Franken unterstützt. Die abgelehnte Gesetzesvorlage sah 450 000 Franken vor.

Künftig sollen sich Schaffhausen, Stein am Rhein und Neuhausen jährlich mit vier Franken pro Einwohner an der Finanzierung beteiligen. Die übrigen Gemeinden zahlen halb soviel. Zudem soll eine Beherbergungstaxe von 2,50 Franken pro Gast und Übernachtung eingeführt werden. „Es geht dabei nicht um Schaffhauserland Tourismus, sondern um den Tourismus im Kanton“, betonte der Schaffhauser Volkswirtschaftsdirektor Ernst Landolt.

Der neue Entwurf sieht vor, die Dienstleistungen auszuschreiben, wodurch sich auch Konkurrenten von Schaffhauserland Tourismus für die Vermarktung bewerben könnten. Am 24. September soll über das neue Tourismusförderungsgesetz abgestimmt werden. Das ehemalige Vorstandsmitglied Walter Herrmann betonte, dass im Kanton rund 1500 Vollzeitbeschäftigte vom Tourismus leben und die Branche jährlich 194 Millionen Franken umsetzt. Herrmann sagte, dass bei einer Ablehnung des Gesetzes der Erhalt der Tourist-Büros in Schaffhausen, Stein am Rhein und am Rheinfall gefährdet ist und der Verein Schaffhauserland Tourismus wohl zur Ein-Mann Geschäftsstelle verkümmern werde.



Trotz der reduzierten Kantonsbeiträge konnte ein Gewinn von 16 621 Franken erwirtschaftet werden. Dies kam insbesondere durch zusätzliche Warenverkäufe und Führungen zustande. Die Übernachtungszahlen steigerten sich im Schaffhauserland entgegen dem Schweizer Trend um 2,8 Prozent auf über 156 000. Seit 2010 ist das eine Zunahme von 37 Prozent. Die Bettenauslastung liegt mit 42,6 Prozent deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt.

Am Rheinfall stieg der Umsatz 2016 erstmals über eine Million Franken. Die Attraktionen im Schaffhauserland sind nach wie vor der Rheinfall, die Städte Schaffhausen und Stein am Rhein sowie die Schifffahrt Untersee und Rhein.

Auf Anfrage aus der Versammlung informierte Beat Hedinger, dass nur sehr wenige Gastronomiebetriebe bei Schaffhauserland Tourismus dabei sind. Dem Tourismusdirektor kommt das allerdings nicht ungelegen: „Es wäre etwas heikel, wenn wir die deutsche Gastronomie bewerben müssten.“ Er betonte aber, dass es verschiedene grenzüberschreitende Kooperationen und Aktivitäten gibt.