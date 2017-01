Jestetten Der Sängerbund Altenburg erfreut sich am gemeinsamen Singen

Der Sängerbund Altenburg erfreut sich am gemeinsamen Singen

Der Sängerbund Altenburg verschlankt seinen Vorstand mit einer Satzungsänderung und wählt einen neuen Vorsitzenden sowie seinen Stellvertreter. Gerhard Binder üernimmt die Leitung, Gerhard Schlude ist sein Stellvertreter.

Jestetten (rkr) Bei der Hauptversammlung des Sängerbunds Altenburg freute sich der Vorsitzende Roland Bolli darüber, dass die Mitglieder des Chors fast vollzählig erschienen waren. Die Versammlung wurde traditionell mit einem Lied eröffnet.

Kassierer Herbert Ridders berichtete von einer zufriedenstellenden Entwicklung des Kassenstandes. Ihm wurden von den Prüfern eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Der Vorsitzende Roland Bolli erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an eine Stimmbildungsschulung. Darüber hinaus gab es auch reichlich gesellige Anlässe. Der von Erfolg gekrönte Höhepunkt im Vereinsjahr war das Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen des Sängerbundes. Chorleiter Karl-Bernhard Zink konnte krankheitshalber nicht an der Versammlung teilnehmen, sein Bericht entfiel deshalb. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Ebenso einvernehmlich wurde die neue Vereinssatzung verabschiedet. Sie beinhaltet eine Verschlankung des Vorstands und sieht nur noch die jährlich neu zu wählenden Posten Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Kassierer und Notenwart vor. Gemäß Satzung wird der Dirigent außerdem künftig Mitglied des Vorstands sein. Beisitzer und Fähnrich wird es künftig nicht mehr geben.

Bei den aktuellen Vorstandswahlen traten Roland Bolli und sein Stellvertreter Arno Altenburger nicht mehr an. Einstimmig wurde Gerhard Binder zum Vorsitzenden des Sängerbunds Altenburg gewählt; Gerhard Schlude folgt als sein Stellvertreter nach. Kassierer Herbert Ridders und Guido Kretschmann als Notenwart wurden bestätigt.

Auch für das Jahr 2017 steht wieder einiges auf dem Programm. Der Chor will weiter an der Stimmbildung arbeiten und gerne auch auswärts bei einem Anlass eines anderen Vereins singen. Ludwig Hügle erklärte sich bereit, als Dirigent auszuhelfen, solange Karl-Bernhard Zink krankheitshalber nicht im Einsatz sein kann. Obwohl der Sängerbund Altenburg ein kleiner Verein mit derzeit nur 13 aktiven Mitgliedern ist, sind die Sänger nach wie vor mit Begeisterung bei der Sache. Gerhard Schlude betonte, dass ein Männerchor mit seinen vier Stimmlagen etwas Besonderes sei und er freue sich, dass man immer noch gemeinsam singen könne. Über neue Mitglieder würde sich der Verein jederzeit freuen.