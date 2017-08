Jestetten Der Naturpark Schaffhausen ist am Ende der Einrichtungsphase und hält viele Arbeiten bereit

Der Naturpark Schaffhausen ist am Ende der Einrichtungsphase und hält viele Arbeiten bereit

Zahlreiche Projekte für den Schutz bedrohter Arten warten im Naturpark Schaffhausen auf die Helfer, unter ihnen sind auch Schulklassen aus Jestetten.

Der grenzüberschreitende Naturpark Schaffhausen befindet sich auf gutem Weg. Nach der vierjährigen Einrichtungsphase hat der Park nun die Bewilligung für die Jahre 2018 bis 2027 erhalten. Besonderes Interesse des Naturparks wecken verständlicherweise die Projekte in der Natur. Bernhard Egli, Projektleiter Natur, informierte über laufende und zukünftige Vorhaben und zeigte sich äußerst zufrieden mit der Arbeit, die im Naturpark Schaffhausen – diesseits und jenseits der Grenze – geleistet wird.

Einen großen Raum nehmen die Freiwilligeneinsätze ein. So gab es Firmeneinsätze mit Mitarbeitern von Samsung und der UBS, um Neophyten (nicht-heimischen Pflanzen) und andere, seltenen Arten zu Leibe rückenden, Gewächse zurückzudrängen. Ein besonders großes Lob sprach Egli hierbei der Grundschule Jestetten sowie der Realschule Jestetten aus, die mit ihren Schülern in diesem Frühsommer das Biotop der Schmetterlingsarten kleiner Schillerfalter und großer Eisvogel in einem Zitterpappelwäldchen im Gewann Gröndler pflegten.

Mit Zivildienstleistenden bekämpfte Egli den Riesenbärenklau im Bereich Volkenbach und Springkraut im Wangental. Weiterhin steht die Förderung der Eiche im Fokus des Naturparks. Dadurch kann der Lebensraum von Spechten, insbesondere der des Mittelspechts, verbessert werden. Neben der Eiche sollen auch die Wildbirne, der Wildapfel und der Speierling in der Region mehr Raum erhalten.

Auch die Obstgärten sollen gefördert werden. Hierzu wird der Naturpark am 7. und 8. Oktober in Lottstetten Hochstämme abgeben. Im aktuellen Jahr hat der Naturpark zahlreiche Bachabschnitte gepflegt und sich um 20 Einzelelemente, wie Trockensteinmauern, gekümmert. Es gibt im Naturpark 100 Zielarten, die es zu fördern gilt. Als Beispiel nannte Egli die Zwergheideschnecke, die Heidelerche, den Speierling, die Äsche und den Steinkauz.