Jestetten Der Helferkreis für Flüchtlinge und die Kolpingfamilie feiern für die Flüchtlingsarbeit

Der Helferkreis für Flüchtlinge und die Kolpingfamilie laden zum Sommerfest auf dem Schulhof ein. Kontakte mit Geflüchteten und Unterstützung für die Flüchtlingsarbeit stehen im Mittelpunkt.

Der Helferkreis für Flüchtlinge und die Kolpingfamilie Jestetten veranstalten am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 18 Uhr ein Sommerfest auf dem Schulhof der Schule an der Rheinschleife, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Mit diesem Gemeinschaftsprojekt wollen die Organisatoren auf die vielfältigen Herausforderungen der Flüchtlingsarbeit aufmerksam machen. Kontakte sollen geknüpft und die Sensibilisierung für die Belange der Geflüchteten in der Bevölkerung geweckt werden.

Der Helferkreis wird mit einem Infostand am Fest präsent sein, um mit den Besuchern über die Aufgaben und Aktivitäten der einzelnen Arbeitsgruppen ins Gespräch zu kommen. Eine besondere Attraktion wird die Roadshow des Kolpingwerks Deutschland sein: Das Infomobil ist deutschlandweit unterwegs und macht mit seinem Aufenthalt in Jestetten erstmals im Landkreis Waldshut Station.

Es lohnt sich laut den Veranstaltern, vorbeizuschauen, denn die Roadshow hält Angebote für alle Altersgruppen bereit. Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden, die Wissen über Flucht, Migration und Integration vermitteln, wollen zur Aufklärung der Bevölkerung beitragen. Durch ausgelegte Karten wird die Frage aufgeworfen, was der Begriff Heimat für uns bedeutet, und es kann über Schicksale und Fluchtgeschichten nachgelesen werden. Der Helferkreis und die Kolpingfamilie Jestetten wollen aufzeigen, dass diese Schicksale nicht weit weg sind. Die Menschen sind bei uns angekommen und brauchen Hilfe hier vor Ort.

Mit dem Sommerfest und dem Erlös daraus wird die Flüchtlingsarbeit in Jestetten unterstützt und da die informative Veranstaltung ein fröhliches Fest und Zusammentreffen verschiedener Kulturen sein soll, werden der Musikverein und das Akkordeonorchester Jestetten zur musikalischen Unterhaltung aufspielen. Für die Bewirtung der Besucher wird gesorgt sein. Damit wird die Kuchentheke reichlich bestückt sein wird, freuen sich die Organisatoren über Kuchenspenden. Wer hierzu einen Beitrag leisten möchte, kann sich per E-Mail mit Angelika Hämmerle in Verbindung setzen (angelika.haemmerle@onlinehome.de).