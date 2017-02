Jestetten Der Gottesdienst zur Fasnachtszeit lockt viele Besucher an

Zahlreiche närrische Gläubige füllen die Kirche beim Gottesdienst zur Fasnachtszeit. Pfarrer Richard Dressel begeistert die Besucher mit einem Lied an der Gitarre.

Schade, dass er nicht öfter im Jahr stattfindet, denn der Gottesdienst für Narren beschert dem Jestetter Pfarrer Richard Dressel alljährlich ein volles Gotteshaus. Seine Predigten zur Fasnachtszeit sind ein Muss für jeden Narr. In diesem Jahr griff der Pfarrer sogar auch zur Gitarre und lieh sich das Lied von Jürgen von der Lippe aus, in dem es heißt: „Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar.“ Pfarrer Dressel machte sich seine eigenen Gedanken zu den lieben Sorgen.

Immer vergessen könne man sie wohl nicht. Doch weltlich feiern dürfe ein Narr, dazu sei sie da, die Fastnachtszeit. Was aber danach käme, sei die Osterfreude, und die bedeute Sorgenfreiheit pur. In den von den Narren vorgetragenen Fürbitten hieß es passend: „Ob Narr oder nicht, keiner ist schlecht, wir bitten dich Herr, erbarme dich.“ Ehrenobernarr Rainer Denzel fand die Narrenmesse wieder einmal wunderbar, bot sie ihm doch auch das Recht, von der Kanzel zu rügen und loszuwerden, was ihn so drückt. Warum nur hieße der Pfarrer jeden Sonntag zum Gottesdienst alle herzlich willkommen, selbst wenn sie gar nicht anwesend sind? Dabei fände er es doch sicher nett, wenn er viel mehr Kundschaft hätte.

Zur gelungenen musikalischen Umrahmung des närrischen Gottesdienstes trugen der Musikverein Jestetten, der Nasholimchor und Band sowie Madeleine Schaaf als Sängerin bei. Nach der Messe zogen die Narren wieder hinaus auf die Straßen, denn noch warteten närrische Tage, bevor dann wieder alles vorbei ist.