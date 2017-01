Jestetten Der Gemeinderat erteilt eine Absage für einige Bauanträge

Der Gemeinderat lehnt mehrere Vorhaben ab, weil sie nicht den Gegebenheiten im jeweiligen Baugebiet entsprechen. Aber es gibt auch Vorhaben, die gebilligt werden.

Jestetten (rig) Dass in Jestetten Bebauungspläne keine Papiertiger sind, sondern tatsächlich Geltung besitzen, wurde bei der Behandlung von mehreren Bauanträgen im Gemeinderat deutlich. Und so wurden gleich mehrere Bauanträge mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, da sie nicht den Vorschriften entsprachen.

Bereits zum zweiten Mal hatte ein Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit Carport in der Ekkehardstraße keine Chance auf Genehmigung, trotz kleinerer Änderungen. "In diesem Baugebiet haben wir eine eingeschossige Bebauung mit Einfamilienhäusern und auf ein solches Grundstück passt kein Vierfamilienhaus", stellte Lothar Altenburger, Leiter der Gemeinderatssitzung, fest.

Bei dem geplanten Gebäude ist der Kniestock deutlich zu hoch. Anstatt der zulässigen 50 Zentimeter beträgt der Kniestock mehr als zweieinhalb Meter und damit wird das Obergeschoss unzulässigerweise zum Vollgeschoss. "Bei ein paar Zentimetern Überschreitung gäbe es nichts einzuwenden", meinte Altenburger, "aber hier ist jede Grenze überschritten." Zumal der Plan noch weitere, nicht bebauungsplankonforme Abmessungen aufwies, beispielsweise wurden die Baugrenzen überschritten. Für den Bauherren bleibt nur die Möglichkeit – falls er tatsächlich ein Bauvorhaben an dieser Stelle verwirklichen will –, den Plan nochmals deutlich zu ändern.

Gleiches gilt für ein Vorhaben im Seegrabenweg. Hier ist ein Mehrfamilienhaus geplant. Das vorgesehene Pultdach sorgt für eine Traufhöhe von fast zehn Metern und damit passt das sich Gebäude in keiner Weise in die Umgebung ein, wie Bauamtsleiter Oliver Roller feststellte. Markus Weißenberger (Grüne) hatte hier weniger Bedenken: "Wenn wir eine Verdichtung innerorts wollen, müssen wir auch in die Höhe bauen." Roller gab zu bedenken, dass die Nachbarn dies wohl nicht akzeptieren würden und verwies auf den ersten Einspruchs eines Grundstücksnachbarn. Nach einer längeren Diskussion schloss sich die große Mehrheit der Verwaltungsmeinung an und lehnte den Bauantrag ab.

Umplanen muss auch ein Bauherr im Anwandel in Altenburg. Er plant einige Nebengebäude auf seinem Grundstück, die jedoch teilweise zu groß sind, beziehungsweise nicht genügend Abstand zur Kreisstraße haben. Positiv beschieden hingegen wurde die Bauvoranfrage zum Neubau einer Gewerbeeinheit mit Wohnräumen in der Hohenkrähenstraße. Hier sahen die Räte gewährleistet, dass das Gebäude überwiegend gewerblich genutzt werden wird.