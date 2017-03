Jestetten Der Dorfputz in Jestetten verläuft diesmal mit Rekordbeteiligung

Der Dorfputz in Jestetten verläuft diesmal mit Rekordbeteiligung

89 Personen arbeiten dafür, dass Jestetten vom Müll befreit wird.

Bürger arbeiten für eine saubere Gemeinde: Mit einer Rekordbeteiligung von 89 Personen, darunter auch 14 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Jestetten. ging es in diesem Jahr zum Dorfputz in Jestetten. Bei der Aktion wurde am vergangenen Samstag die Rekordmenge von zwölf Kubikmetern Müll gesammelt. Schon unter der Woche waren 245 Schüler der Grund- und Werkrealschule Jestetten im Dorf unterwegs. Koordiniert wurde die Dorfputz-Aktion von Wolfgang Lauer, Gemeinderat der Freien Wähler.