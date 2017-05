Jestetten Das Theater-Ensemble Jestetter Lüüchte freut sich über 1700 Zuschauer bei seinem Stück Alles auf Krankenschein

Das Theater-Ensemble Jestetter Lüüchte ist zufrieden mit der Resonanz auf die Aufführungen im vergangenen Jahr. Das Probelokal gilt jedoch als nicht optimal für Arbeit des Ensembles.

Besonders gut besucht war die Hauptversammlung des Amateurtheaters Lüüchte im Café Central. Der Vorsitzende Ralf Frulio bgrüßte unter den Gästen auch Bürgermeisterstellvertreter Lothar Altenburger. Im Mittelpunkt der kurzweiligen Versammlung standen die Berichte des Vorsitzenden, der Kassiererin und Wahlen.

Das bestens funktionierende Vereinsleben wurde nach den Ausführungen des Vorsitzenden Ralf Frulio in zehn Vorstandssitzungen organisiert. Wichtig waren auch die fünf Stammtische. Eine Fülle von Terminen wurden im abgelaufenen Vereinsjahr wahrgenommen. Im Mittelpunkt stand dabei das Theaterstück „Alles auf Krankenschein“, das in Jestetten, Erzingen, Lottstetten, Hallau, Neuhausen und Tiengen vor insgesamt knapp 1700 Zuschauern aufgeführt wurde. Bei allen Aufführungen gab es für die Akteure begeisterten Beifall, was auch in der örtlichen Presse ihren Niederschlag gefunden hat. Ralf Frulio gibt bekannt, dass seit März bereits wieder die Proben für das neue Stück laufen.

Es heißt „Von allen guten Geistern verlassen“, Regie führt bei diesem Stück Astrid Brand. Erwähnung findet bei den Ausführungen des Vorsitzenden auch die Teilnahme des Vereins an der Dorfputzete, ebenso die Tatsache, dass seit August im ehemaligen Bahnhofsgebäude die Lüüchte einen neuen Proberaum hat, der allerdings für die Theaterleute nicht optimal ist. Abschließend stellt Ralf Frulio fest, dass man sich auch für das anstehende Vereinsjahr einiges vorgenommen hat. Neben der Jahresaufführung sind verschiedene Anschaffungen geplant.

Kassiererin Yvonne Brunnenkant legte einen befriedigenden Kassenbericht vor, der gute Kassenstand rührt insbesondere von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen bei den Aufführungen her. Die vorbildliche Kassenführung wurde von Thomas Asael und Jürgen Frulio bestätigt.

Die anschließenden Wahlen leitet Bürgermeister-Stellvertreter Lothar Altenburger. Er dankt der Jestetter Lüüchte für die geleistete Arbeit. Ein kurzer Disput ergab sich aus der Problematik des Probelokals im ehemaligen Bahnhofsgebäude. Hier besteht allerdings die Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Mathias Brand (stellvertretender Vorsitzender), Ursula Letulé (Kassiererin), Astrid Brand, Carola Meier, Ingo Brunnenkant und Peter Frederich (Beisitzer), Jürgen Frulio und Ruth Voss (Kassenprüfer).

Mit einem Dankeschön an das Theater-Ensemble sowie an die vielen fleißigen Helfer für den Auf- und Abbau der Bühne schloss der Vorsitzende Ralf Frulio die zügig durchgeführte Hauptversammlung, sodass noch genügend Zeit für ein gemütliches Beisammensein der Mitglieder war.