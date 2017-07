Jestetten Das Schauspielensemble Stephanie Signer zeigt Märchentheater auf hohem Niveau

Das Schauspielensemble Stephanie Signer überzeugt und begeistert mit dem Stück "Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen".

Zu einem echten Geheimtipp hat sich das Schauspielensemble Stephanie Signer in Jestetten entwickelt. In diesem Jahr gab es im Saal der katholischen Kirchengemeinde das Stück "Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen" zu sehen. Die Inszenierung wusste zu überzeugen. Die Zuschauer der beiden Aufführungen waren jedenfalls begeistert.

"Das ist bereits eine hohe Kunst des Amateurtheaters", sagte ein Besucher am Samstag. Tatsächlich zeigt die Regiearbeit von Stephanie Signer deutliche Spuren. Signer, ausgebildete Schauspielerin, in den 1990er und 2000er Jahren in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, hat sich in den vergangenen Jahren mehr dem Theater gewidmet und inzwischen den Schritt auf die andere Seite, nämlich den Regiestuhl, gewählt. Und hierbei sind es die vielen kleinen Details und subtilen Gags, die ein gutes Theater vom Laientheater unterscheiden. Wie beispielsweise das gerade gerettete Rotkäppchen, das dem Wolf zum Opfer fällt.

Das alles funktioniert nur, wenn gute und engagierte Schauspieler zur Verfügung stehen. Mit Stefanie Cox, die in der Hauptrolle brillierte, aber auch Katharina Krampitz, Beate Urbatzka, Kathrin Wilck und natürlich Urs Rüger ist dies beim Ensemble Stephanie Signer der Fall. Und die Kindergruppe, in diesem Jahr als Geister unterwegs, lässt ahnen, dass der talentierte Nachwuchs schon in den Startlöchern steht.