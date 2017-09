Jestetten Das Open-Air-Festival des Vereins 47Nord verspricht entspanntes Feiern

Der Verein 47Nord lädt wieder zu seinem Open-Air-Festival auf dem Waldfestplatz in Altenburg ein. Auch ein Graffiti-Künstler zeigt sein Können.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Verein 47Nord am 8. und 9. September das Open Air am idyllischen Altenburger Waldfestplatz. Am Freitag geht es ab 18 Uhr los mit der Boom Di Ting Crew aus Schaffhausen. Chillen in entspannter Atmosphäre mitten im Wald zu Reggae und Dancehall Vibes ist dabei angesagt. Dazu gibt es Pommes frites und eine hausgemachte Currywurst von der Metzgerei Schaub. Für gute After-Hour-Stimmung sorgen MK One und Denis Skok (Stuttgart) mit Elektro-Sound.

Am Samstag beginnt das Programm um 10 Uhr. Der Graffiti-Künstler Cruze aus Zürich wird live eine Leinwand besprayen. Kinder sind herzlich willkommen und dürfen ihrer Kreativität ebenfalls gerne freien Lauf lassen. Die DJs Mr Rumble (Rheinau), Karol (Rheinau) und Rindfleisch (Jestetten) liefern die musikalische Unterhaltung zu ungarischem Gulasch vom Feuer – ein waschechter Ungar wird es wieder vor Ort zubereiten – oder zum halben Hähnchen vom Grill bei Engin.

Kaffee, Kuchen, Fleischkäsebrötchen und auch noch einige Überraschungs-Spezialitäten erwarten die Besucher – es gibt also fast alles, was das Herz begehrt. Live-Musik-Unterhaltung gibt es dann ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein mit einigen bereits bekannten Gesichtern aus der Umgebung und sogar aus Berlin und Hamburg: S.E.B.I & CthaB (Rheinau), Basecamp (Lottstetten), Leonard² (Schaffhausen), Mönixx MC (Altenburg City), Classic der Dicke (Kreuzlingen), Smith & Smart (Berlin) und Elena (Hamburg) kommen nach Altenburg auf den Waldfestplatz. Campen ist auf der Wiese neben dem Festivalgelände möglich, der Eintritt beträgt am Freitag 5 Euro, am Samstag und für beide Tage 10 Euro.