Jestetten Das EKS verbucht einen Gewinn trotz Umsatzrückgangs

Der Stromversorger EKS präsentiert die Jahresbilanz 2016. Das Elektrizitätswerk Schaffhausen subventioniert deutsche Naturstromkunden beim Kauf von elektrischen Rollern.

Das Elektrizitätswerk Schaffhausen AG (EKS) präsentierte bei seiner Bilanzmedienkonferenz das Unternehmensergebnis 2016, das einen Gewinn von rund sechs Millionen Schweizer Franken ausweist. Der Verwaltungsratspräsident Reto Dubach erwähnte, dass sich das EKS in einem schwierigen marktwirtschaftlichen Umfeld bewegt, da im vergangenen Jahr die Strompreise an der Börse um 30 Prozent gesunken seien. Dieser Umstand sei erfreulich für die Konsumenten, belaste jedoch die Schweizer Stromerzeuger. Im Geschäftsjahr 2016 setzte das EKS mit 109 Mitarbeitenden 525 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom ab, 58 Prozent in der Schweiz und 42 Prozent nach Deutschland.

Der etwas kühlere Winter hat sich positiv auf den Stromabsatz im Haushaltskundensegment ausgewirkt. Die Schweizer Haushalte und das Gewerbe haben gegenüber dem Vorjahr mit rund 4,1 Millionen kWh über zwei Prozent mehr Strom verbraucht. Diesem Zuwachs wirkte ein Rückgang von sechs Prozent im deutschen Versorgungsgebiet entgegen. Allein der Umschluss der Thüga verursachte einen Rückgang um rund 60 Millionen kWh. Über alle Kundensegmente reduzierte sich der Absatz von 576 Millionen auf 525 Millionen kWh, wodurch auch die erwirtschaftete Gesamtleistung von rund 100 Millionen Franken im Vorjahr um knapp fünf Millionen Franken geringer ausfiel.

Durch den gesteigerten Stromabsatz im Haushaltskundensegment und die initiierten Kosteneinsparungen konnte das Unternehmensergebnis aber trotzdem gesteigert werden. Das Eigenkapital beträgt 187 Millionen Franken. Der Bilanzgewinn war mit rund 19 Millionen Franken rund 3,8 Millionen Franken höher als im Vorjahr und es können fünf Millionen Franken Dividende an die Aktionäre ausbezahlt werden. Drei Viertel der Aktien sind im Besitz des Kantons Schaffhausen und 25 Prozent gehören dem Energiedienstleistungskonzern Axpo.

Der Anteil der Einspeisung aus erneuerbaren Energien beträgt 80 Millionen kWh und entspricht etwa 15 Prozent der gesamten Energiebeschaffung. Im Versorgungsgebiet des EKS gab es Ende vergangenen Jahres 1493 Photovoltaikanlagen, die rund 18,5 Millionen kWh Energie produzierten. Davon waren 810 in Deutschland installiert. Zusammen mit SH Power ist das EKS einer von elf Beteiligten am Windpark Verenfohren, wo auf deutschem Gebiet Strom produziert wird und über das Netz des EKS physikalisch in die Schweiz fließt. Seit mehr als 100 Jahren ist das EKS in der Schweiz und in Deutschland am Markt und versorgt rund 110 000 Menschen in der Region am Hochrhein. Im Landkreis Waldshut werden die Gemeinden Stühlingen und Dettighofen direkt beliefert. Zudem die Gemeinde Gailingen, zwei Gemeinden am Randen, und elf auf der Höri.

Die Gemeinden Klettgau, Jestetten, Hohentengen und Lottstetten haben sich zum Energieversorgungsunternehmen Klettgau – Rheintal zusammengeschlossen. Da diese Gemeinden nur eine Anbindung an das Schaffhauser Versorgungsnetz haben, kaufen sie den Strom beim EKS ein und vertreiben ihn weiter. Seit Jahren haben diese vier Gemeinden die Anbindung an das deutsche Versorgungsnetz zum Ziel. Der EKS-Geschäftsführer Thomas Fischer bemerkte, dass sich diese Idee mit der Zeit nicht so positiv entwickelt, wie beispielsweise ein alter Wein.

„Es ist auch der EVKR klar, dass es nicht so einfach ist, wie ursprünglich gedacht“, so Fischer, der bemerkte, dass der Umschluss nur schwerlich umsetzbar sei, weil die Bürger dadurch übermäßig belastet würden. Die deutschen Direktkunden, die vom EKS Naturstrom beziehen, kommen zurzeit hingegen in den Genuss der Kampagne „2Räder unter Strom“, bei der das EKS 50 000 Franken zur Förderung beim Kauf von elektrischen Rollern zur Verfügung stellt. Bei Neuanschaffungen gibt es eine Förderprämie von zehn Prozent, maximal 450 Euro.