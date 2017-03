Jestetten Das DRK Jestetten-Lottstetten bewältigt 25 Einsätze im Jahr 2016

Elisabeth Schumann und Lisbeth Lendholt erhalten eine Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft beim DRK-Ortsverband Jestetten-Lottstetten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Geschäftsberichte in der Hauptversammlung des DRK-Ortsverbands Jestetten-Lottstetten konnten sich sehen lassen. Als bescheidenen Beitrag wertete der Vorsitzende Alfons Brohammer die eigene Arbeit bei der Bereitschaft. Als Begründung nannte er die gute Zusammenarbeit im Vorstand und die tatkräftige Mithilfe bei der Erledigung der Aufgaben. Kassiererin Renate Lendholt berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenstand. Sie lobte vor allem die politischen Gemeinden, die die Kosten – zwei Drittel Jestetten und ein Drittel Lottstetten – für die Miete des DRK-Heims tragen. Da im vergangenen Jahr wenige Materialkosten anfielen, waren die Spenden wichtige Einnahmeposten. Unterstützung gab es auch durch den Kreisverband. Claudia Hamm und Gabriel Abend bestätigten der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung.

Auch Bereitschaftsleiter Thomas Wipf stellte seinen Tätigkeitsbericht vor. Besondere Erwähnung fanden die 25 Einsätze, bei denen es nicht nur um medizinische Kompetenz, sondern oft auch um die Unterstützung der Feuerwehr bei ihren Einsätzen ging. Darüber hinaus führte die Bereitschaft 18 Dienstabende durch und war bei angeforderten Sanitätsdiensten bei Seniorenausflügen oder Veranstaltungen aktiv. Wichtig waren auch die beiden Blutspende-Termine. Als besonders bemerkenswert erwähnte Thomas Wipf, dass die ehrenamtliche Tätigkeit des DRK-Ortsverbands in der Bevölkerung sehr geschätzt werde und dies auch oftmals nicht nur in Gesprächen, sondern auch konkreten Unterstützungsaktionen zum Ausdruck kommt. Vorsitzender Alfons Brohammer dankte Wipf für seinen unermüdlichen und vorbildlichen Einsatz für die den DRK-Ortsverband und schloss in diesen Dank auch Mitglieder der Bereitschaft ein.

Bürgermeisterin Ira Sattler äußerte sich beeindruckt von der Tätigkeit der Bereitschaft und unterstrich deren segensreiche Tätigkeit für die Bevölkerung. Kreisbereitschaftsleiter Hans Werner Schlett unterstrich die Wichtigkeit einer reibungslosen Zusammenarbeit und betonte eine fundierte Ausbildung und gute Ausstattung. Er regte an, den Schulsanitätsdienst im Auge zu behalten und so eventuell zu Neuaufnahmen zu kommen.

Der Kreisbereitschaftsleiter ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit Bereitschaftsleiter Thomas Wipf und dem Vorsitzender Alfons Brohammer langjährige Mitglieder zu ehren. Elisabeth Schumann und Lisbeth Lendholt erhielten nebst Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft das Treueabzeichen in Gold und die DRK-Ehrennadel in Gold. Regina Elisabeth Meier wurde für 35-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Grußworte gab es zum Schluss von der Ärztin Christa Mannig, die für die gute Zusammenarbeit dankte. Der Arzt Thomas Asael regte eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Info-Blatt der Gemeinde an. Der Jestetter Feuerwehrkommandant Holger Jörns lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und DRK.