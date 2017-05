Jestetten Daimler endet als Totalschaden

In der Nacht zum Samstag kam es auf der B 27 kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ihr Daimler endete als Totalschaden

Die 34-Jährige war mit ihrem Daimler von Schaffhausen in Richtung Jestetten unterwegs, als ihr in einer Kurve kurz vor Jestetten ein dunkler Kleinwagen entgegenkam. Weil dieser die Kurve schnitt, musste die Frau nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stieß sie gegen die Leitplanke, streifte an ihr entlang und kam beim Gegenlenken auf die linke Straßenseite und stieß dort erneut gegen die Leitplanken. Ihr Daimler hatte danach nur och Schrottwert, den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. Der Unfallverursacher, möglicherweise ein schwarzer VW Golf oder ein Honda, fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweis enimmt die Polizei unter 07751/83 160 entgegen.