Jestetten CDU Jestetten ernennt Lothar Altenburger zum Ehrenvorsitzenden

Lothar Altenburger wurde in der Hauptversammlung der CDU Jestetten zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger blickte auf Zeit als Abgeordneter zurück.

Jestetten – Lothar Altenburger wurde an der Hauptversammlung des CDU-Ortsvereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt. „Dies ist genau der richtige Zeitpunkt“, befand der aktuelle Vorsitzende, Konrad Schlude, „schließlich hat Lothar die Jestetter CDU in den Jahren von 1990 bis 2013 und damit fast ein Drittel ihres Bestehens geführt.“ Der 55-jährige Altenburger wurde im Vorfeld über diese Ehrung nicht informiert und zeigte sich daher ehrlich überrascht. „Obwohl ich schon 33 Jahre im Jestetter Gemeinderat bin, macht mir die Politik immer noch große Freude“, stellte Altenburger fest. Er bedauerte den Rückzug vieler Menschen ins Private und warb für das Engagement junger Menschen in der Politik.

Konrad Schlude berichtete über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Jestetter CDU 2016, unter anderem die Reise zum Campus Galli in Meßkirch oder den Besuch der Frauen-Union in Jestetten. Schlude betonte im weiteren Verlauf seiner Rückschau explizit die christlichen Wurzeln und den Bezug zum Christentum bei der CDU. „Das Christentum dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, mahnte Schlude.

Er erinnerte an den, im vergangenen Jahr überraschend verstorbenen Walter Rippl, der den Jestetter CDU-Vorsitz in den Jahren 1978 bis 1990 inne hatte. Schließlich ehrte er Eugen Fischer für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU.

Als besonderer Gast war der scheidende Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger nach Jestetten gekommen. Er blickte auf seine langen Jahre als Volksvertreter in Bonn und später Berlin zurück. Im Laufe der Jahre sei es immer schwerer geworden, Entscheidungen auf den Weg zu bringen und umzusetzen. In diesem Zusammenhang warb er für mehr plebiszitäre Elemente, wie in der Schweiz. „Bei der Volksabstimmung um Stuttgart 21 hat man gesehen, dass nach einem Votum durch die Bürger das Projekt gesellschaftlich akzeptiert war.“ Um Großprojekten zukünftig zu realisieren oder auch abzulehnen werde man nicht um mehr direkte Demokratie herumkommen.

Besonders kritisch sah Dörflinger die immer weiter um sich greifende politische Korrektheit, die eine Kommunikation unmöglich mache. „Die Demokratie lebt von Streit der unterschiedlichen Meinungen.“ Wenn es aber nicht mehr möglich sei, eine Meinung zu äußern, die kontrovers erscheint, sei eine Debatte nicht mehr möglich.