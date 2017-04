Jestetten Bürgermeisterin Ira Sattler gratuliert Erzieherin Renate Kraus zum Dienstjubiläum

Renate Kraus ist seit 25 Jahren Erzieherin im Kindergarten in Jestetten. Bürgermeisterin Ira Sattler lobt ihr großes Engagement.

Renate Kraus wurde von Bürgermeisterin Ira Sattler zum 25-jährigen Dienstjubiläum geehrt. Die Erzieherin trat am 1. April 1992 im Kindergarten St. Joseph, dem heutigen Kindergarten Kunterbunt, ihre Stelle an, nachdem sie von März 1991 bis März 1992 das Anerkennungsjahr im Kindergarten in Riedern am Sand absolviert hatte. Die Ausbildung genoss sie in ihrem Heimatland Rumänien, wo sie bis 1977 das pädagogische Lyzeum in Kronstadt besucht und dann abgeschlossen hat. Von September 1977 bis April 1990 arbeitete sie in Kindergärten in Zeiden und Kronstadt, bevor sie mit ihrer Familie im Mai 1990 nach Deutschland aussiedelte.

Ira Sattler lobte das Engagement ihrer Mitarbeiterin und hob dabei die Fähigkeit hervor, sich dem anhaltenden Strukturwandel der Gesellschaft zu stellen und mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen den Wandel zu bewältigen, zu nutzen und zu gestalten. Besonders der Umgang mit Kleinkindern bis sechs Jahren erfordere spezielle Fähigkeiten und den vollen Einsatz einer Erzieherin. Die Bürgermeisterin betonte die hervorragenden Leistungen und dankte für das engagierte Wirken von Renate Kraus.