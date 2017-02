vor 5 Stunden Ingrid Ploss Jestetten Brand in Mehrfamilienhaus: 800.000 Euro Schaden und vier verletzte Feuerwehrmänner

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jestetten enstand am Samstag ein Schaden von 800 000 Euro. Das Feuer brach in einer Dachgeschosswohnung aus, durch das Feuer und das Löschwasser sind die acht Wohnungen unbewohnbar. Die Ursache ist noch unbekannt.

