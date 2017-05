Jestetten Beim TV Jestetten gibt es Ehrungen und Abschiede

Der TV Jestetten dankt engagierten Mitgliedern und Übungsleitern für ihren großen Einsatz und ihre Treue zum Verein.

Ein wichtiger Punkt bei der Hauptversammlung des TV Jestetten war die Ehrung verdienter Mitglieder. Schon beim Tagesordnungspunkt „Protokoll der Hauptversammlung 2016“ erhielt die Schriftführerin Doris Rottleb für ihren letzten Auftritt eine besondere Position. In einer kleinen Laudatio würdigte der Vorsitzende Thomas Elger die Schriftführerin, die im TV Jestetten 34 Jahre lang dieses Amt innehatte und in dieser Zeit nicht nur mit sechs Vorsitzenden bestens zusammengearbeitet hatte, sondern in all den Jahren im Vorstand ein ruhender Pol gewesen sei. Doris Rottleb, so Thomas Elger, war seit 1976 Mitglied im TV Jestetten, wurde 2005 Ehrenmitglied und erhielt 2009 die goldene Ehrennadel. Dass Doris Rottleb für ihre Ehrung stehende Ovationen erhielt, versteht sich von selbst.

Viel Beifall gibt es auch für übrigen Geehrten, an der Spitze Silvia Waffenschmidt, die sich seit 20 Jahren in der Aerobic engagiert. Verabschiedet wurden die langjährigen Übungsleiter Peter Dold und Andreas Gillich. Als langjährige Mitglieder wurden geehrt: Manfred Weiser und Klaus Kupferschmid (40 Jahre), Christina Unzicker (25 Jahre), Stefanie Waffenschmidt, Tamara Peter, Helga Wildner, Christian Kaiser, Rafael Danner und Lothar Weiss (zehn Jahre).